Ideea că un pahar de vin pe zi este bun pentru inimă este foarte răspândită în societate de zeci de ani. Totuși, cercetările științifice nu susțin pe deplin această afirmație, scrie ABC.

Cardiologul Aurelio Rojas a publicat un videoclip pe rețelele sociale în care analizează unul câte unul miturile asociate acestei băuturi. El începe cu cel mai cunoscut: „Un păhărel de vin pe zi, da sau nu? Este bun pentru inimă? Nu.”

Mituri legate de consumul de vin/ Ce spune de fapt știința

De exemplu, medicul recunoaște că vinul poate crește ușor nivelul colesterolului HDL, considerat colesterol „bun”. Totuși, spune el, „această mică creștere a HDL nu compensează daunele pe care alcoolul le produce în alte părți ale corpului”.

Printre efectele negative se numără creșterea tensiunii arteriale, un risc mai mare de aritmii, cancer, creșterea glicemiei și apariția rezistenței la insulină. „Un pahar pe zi prelungește viața? Nu”, afirmă clar cardiologul.

Mitul antioxidanților din vin

Un alt argument des invocat este cel legat de proprietățile antioxidante ale vinului. Este adevărat că vinul conține polifenoli, precum resveratrolul. Însă, potrivit lui Rojas, cantitatea este foarte mică.

„Pentru a obține o doză cu adevărat benefică, ar trebui să bei peste 100 de sticle pe zi”, explică medicul. Concluzia lui este directă: vinul nu poate fi considerat o sursă sănătoasă de antioxidanți.

Care este cantitatea de alcool cea mai sigură

Cardiologul își bazează explicațiile pe cele mai recente date științifice. Cel mai amplu studiu global despre sănătate și consumul de alcool, realizat pe baza datelor din aproape 200 de țări, arată că singura „cantitate de alcool cu cel mai mic risc pentru sănătate este zero”.

Acest lucru este valabil mai ales pentru persoanele tinere, la care alcoolul reprezintă unul dintre principalii factori de risc pentru decesele care ar putea fi prevenite.

La persoanele mai în vârstă se poate observa uneori o ușoară reducere a riscului de infarct în cazul unor cantități foarte mici de alcool. Totuși, acest lucru nu elimină alte riscuri importante, precum cancerul, hipertensiunea, accidentul vascular cerebral hemoragic sau aritmiile.

„Faptul că în unele situații nu face atât de mult rău nu înseamnă că este protector”, explică medicul.

Prelungește viața un pahar de vin pe zi?

Rojas respinge și ideea că un pahar de vin pe zi ar ajuta la o viață mai lungă. Potrivit lui, atunci când sunt eliminate erorile frecvente din studiile mai vechi, nu există dovezi solide că acest obicei ar crește speranța de viață.

Multe dintre presupusele beneficii observate în trecut se explică prin erori statistice sau prin modul în care au fost analizate datele.

Recomandarea medicului

În concluzie, specialistul avertizează că nu ar trebui să considerăm consumul zilnic de vin drept un obicei sănătos. „Alcoolul nu este un medicament care protejează inima, nu este necesar pentru a fi sănătos și, cu cât bei mai puțin, cu atât riscul este mai mic”, spune el.

Totuși, medicul nu interzice complet consumul de alcool. Dacă cineva decide să bea, recomandarea este moderația: cel mult un pahar de aproximativ 100 ml pentru femei și două pentru bărbați, și nu în fiecare zi.

„Dacă îl consumi, fă-o ocazional și în cantități mici. Dar nu îl putem numi un obicei sănătos”, concluzionează cardiologul, subliniind că astfel de băuturi ar trebui consumate „pentru plăcere, nu pentru sănătate”.