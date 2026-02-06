Compania olandeză HempFlax își închide operațiunile din România și scoate la vânzare aproape 800 de hectare de teren agricol. Compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox a fost mandatată să promoveze și să vândă portofoliul agricol din România al cultivatorului și procesatorului de cânepă. Decizia vine în contextul în care grupul își închide operațiunile locale, în urma unei reevaluări strategice, scrie Revista Cariere.

Portofoliul scos pe piață este prezentat drept o oportunitate relevantă pentru investitorii interesați să intre pe piața românească, într-un moment în care interesul pentru terenurile agricole rămâne ridicat. Poziționarea României în context european și nivelul prețurilor continuă să susțină atractivitatea acestui segment.

Activele includ proprietăți agricole cu o suprafață totală de aproape 800 de hectare de teren compact și unitar, aflate în proximitatea unei facilități moderne de procesare a cânepei. Configurația terenului permite dezvoltarea mai multor linii de producție și este adecvată pentru o gamă largă de operațiuni agricole. Pachetul de vânzare cuprinde și toate echipamentele și utilajele necesare activității de producție.

Proprietatea este situată în zona Sebeș-Alba Iulia, un hub industrial consolidat, care a atras în timp companii importante din industria auto, prelucrarea lemnului și industria alimentară.

Cu cât se vinde un hectar de teren în România

România continuă să ofere unele dintre cele mai competitive prețuri pentru terenurile agricole din Europa, cu valori sub pragul de 9.000 de euro pe hectar. Prin comparație, în Olanda prețurile pot depăși 85.000 de euro pe hectar, diferență care evidențiază potențialul de creștere al pieței românești pentru investițiile agricole.

HempFlax a început investițiile în România în anul 2015, odată cu dezvoltarea unei fabrici de procesare a cânepii în zona Sebeș. Decizia de retragere este legată de o schimbare de viziune, compania urmărind integrarea pe verticală a lanțului de aprovizionare în activități cu valoare adăugată, în detrimentul producției la scară largă. În acest context, investițiile vor fi concentrate mai aproape de principalii clienți din Europa Occidentală, pentru o mai bună alocare a resurselor și aliniere la direcțiile viitoare de dezvoltare.

Chiar și în aceste condiții, reprezentanții consultanților imobiliari subliniază potențialul portofoliului scos la vânzare, susținut de dimensiunea proprietății, infrastructura existentă și reputația regiunii ca zonă de producție industrială.

Ștefan Surcel, Head of Industrial Agency, Cushman & Wakefield Echinox, a declarat: „Acest portofoliu reprezintă o oportunitate rară pentru investitori de a achiziționa teren agricol de mari dimensiuni și de o calitate superioară într-una dintre cele mai dinamice regiuni industriale din România. Având în vedere prețurile competitive comparativ cu piețele din Europa de Vest și includerea echipamentelor și infrastructurii necesare, anticipăm un interes ridicat atât din partea investitorilor locali, cât și a celor internaționali”.

HempFlax a fost fondată în 1993 de Ben Dronkers, cu obiectivul de a readuce cânepa industrială la importanța istorică pe care a avut-o. Compania urmărește dezvoltarea unui model de business sustenabil și inovator, bazat pe sinergia dintre liniile sale de activitate, cu ambiția de a deveni lider de piață în producția de cânepă industrială.

În prezent, activitatea agricolă a HempFlax se desfășoară în Olanda, Germania și România, compania operând fabrici în Oude Pekela, în Olanda, și în Alba Iulia.