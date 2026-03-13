Un chef francez pierde o stea Michelin, deși ceruse încă din 2018 să fie retras din ghid: „Nu sunt în ton cu vremurile”

13 mart. 2026, Fine dining
Foto: Instagram Sébastien Bras

Ghidul Michelin a anunțat retrogradările pentru ediția din 2026, iar printre cele mai urmărite decizii se află pierderea unei stele de către restaurantul L’Ambroisie din Paris și retrogradarea restaurantului Le Suquet, condus de chef-ul Sébastien Bras, relatează Le Monde.

Potrivit informațiilor transmise de Michelin către agenția AFP, evaluările negative sunt puține în acest an. Directorul internațional al ghidului, Gwendal Poullennec, consideră că nivelul gastronomiei de top a rezistat presiunilor economice din ultimii ani.

„În acest an, retrogradările sunt puține, ceea ce arată o anumită reziliență la cel mai înalt nivel și demonstrează că restaurantele de calitate reușesc să își găsească drumul spre sustenabilitate economică, spre deosebire de sectorul restaurantelor în general”, a comentat acesta.

L’Ambroisie pierde a treia stea

Cea mai vizibilă decizie este retrogradarea restaurantului L’Ambroisie din Paris, situat în Place des Vosges, care trece de la trei la două stele. Este cel mai vechi restaurant triplu-stelat din capitala Franței.

Restaurantul a intrat într-o nouă etapă în 2025, când conducerea bucătăriei a fost preluată de chef-ul Shintaro Awa, în vârstă de 40 de ani. Acesta l-a succedat pe Bernard Pacaud, care a condus timp de patru decenii unul dintre simbolurile gastronomiei clasice franceze.

Preluarea unei case deja premiate cu stele Michelin și menținerea imediată a aceluiași nivel este considerată o performanță rară în lumea gastronomiei.

Restaurantul lui Sébastien Bras pierde o stea

În categoria restaurantelor care pierd a doua stea, Le Suquet din Laguiole, în departamentul Aveyron, condus de chef-ul Sébastien Bras, pierde un macaron Michelin.

Decizia reprezintă un nou episod într-o poveste care durează de aproape un deceniu. În 2018, Sébastien Bras ceruse și obținuse retragerea restaurantului său din ghidul Michelin, motivând că presiunea asociată cu stelele devenise prea mare.

Totuși, în mod surprinzător, restaurantul a reapărut în ediția din 2019 cu două stele. Atunci, directorul ghidului a subliniat independența evaluărilor Michelin și faptul că stelele „nu aparțin bucătarilor”.

Alte retrogradări importante

Printre restaurantele care pierd a doua stea se află și Le Chabichou din Courchevel, precum și Le Relais de la Poste din Magescq, în departamentul Landes, o instituție gastronomică de familie care deținea două stele de 55 de ani.

Chef-ul Jean Coussau, în vârstă de 75 de ani, a reacționat după anunțul retrogradării.

„Nu sunt în ton cu vremurile”, a declarat el pentru AFP, apărând „o adevărată bucătărie franțuzească”. „Nu mă simt bine, va trebui să anunț patruzeci și cinci de persoane în bucătăria mea”.

Restaurante care își pierd singura stea

În total, 17 restaurante din Franța își pierd singura stea în ediția din 2026 a ghidului Michelin. Printre acestea se numără Helen din Paris și La Mère Germaine din Châteauneuf-du-Pape.

De asemenea, peste 20 de restaurante care aveau stele Michelin s-au închis sau și-au schimbat conceptul, inclusiv restaurantele pariziene Dame de Pic și Yam’Tcha.

Clasamentul complet al ghidului Michelin pentru 2026 urmează să fie anunțat oficial pe 16 martie, la Monaco.

VIDEO | Cum a intrat Chef Vasilică Bejenaru în arena bucătarilor de la Bocuse d’Or / A purtat cu vestă tradițională și căciulă din blană de oaie
VIDEO | Cum obții un foie gras perfect / Sfatul lui Pascal Bernou, exécutif chef la Maison Rougie (Franța): „Două lucruri sunt esențiale”
VIDEO | România intră pentru prima dată în arena Bocuse d’Or. Echipa G4Food transmite în EXCLUSIVITATE din Marsilia, de la cea mai prestigioasă competiție culinară din lume / „Trebuie să luăm tehnici de la alții, dar să ne păstrăm identitatea”
România intră pentru prima dată în competiția Bocuse d’Or Europe. Echipa concurează pe 16 martie pentru un loc în finala mondială de la Lyon
FOTO | Doi români lansează în Italia un restaurant cu bucătărie experimentală / Localul, amplasat într-o construcție moderană care arată ca o piramidă și care a fost gândită ca un centru dedicat plantelor medicinale
