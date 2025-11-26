Comisia Europeană a publicat miercuri un act legislativ de instituire a unui sistem al UE de monitorizare a polenizatorilor pentru a ajuta statele membre să inverseze declinul populaţiilor de polenizatori până în 2030 – un obiectiv-cheie al Regulamentului privind refacerea naturii, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Polenizatorii oferă servicii ecosistemice esenţiale de care depind economia, sănătatea şi calitatea vieţii noastre, inclusiv polenizarea a 80% din culturile noastre alimentare şi din plantele cu flori sălbatice. Dar una din trei specii de albine, fluturi şi sirfide este în declin şi una din zece specii de albine şi fluturi este ameninţată cu dispariţia. Prin urmare, refacerea naturii degradate a Europei este urgentă pentru a proteja biodiversitatea, securitatea alimentară şi rezilienţa naturii.

Monitorizarea, cea mai importantă

Monitorizarea fiabilă, eficientă şi comparabilă este o piatră de temelie a refacerii eficace a naturii. Prin sistemul de astăzi, Comisia sprijină statele membre să se asigure că pot monitoriza populaţiile de polenizatori în mod eficient şi eficace, permiţând în acelaşi timp flexibilitatea de a se adapta la nevoile şi realităţile locale. Acesta oferă o metodă standardizată, solidă şi bazată pe date ştiinţifice pentru monitorizarea diversităţii polenizatorilor şi a populaţiilor de polenizatori.

Acest cadru comun garantează că datele anuale colectate în toate teritoriile naţionale sunt comparabile şi fiabile, oferind o imagine clară a progreselor înregistrate în direcţia atingerii obiectivului pentru 2030. De asemenea, reduce la minimum sarcina administrativă la nivel naţional, permiţând autorităţilor naţionale să se concentreze asupra acţiunilor de punere în aplicare şi de refacere.

După intrarea în vigoare a actului delegat în 20 de zile, statele membre ar trebui să pună în aplicare sistemul UE de monitorizare a polenizatorilor în termen de un an. Comisia va continua să sprijine consolidarea capacităţilor de monitorizare a polenizatorilor în statele membre, inclusiv prin înfiinţarea unui serviciu de asistenţă specific pentru autorităţile naţionale.