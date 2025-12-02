Brânza cottage a fost mult timp apreciată ca un aliment bogat în proteine și sărac în calorii. Ține foamea sub control, așa că, potrivit today.com, o poți adăuga în rețetele tale preferate, ea aducând multe beneficii pentru sănătate.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Indiferent dacă o iubești sau o urăști, brânza cottage este în trend. Acest produs lactat bogat în proteine este preferatul rețelelor sociale și apare în rețete de înghețată hiperproteică, clătite, sosuri și multe altele.

Totuși, acest tip de brânză este controversat – celor cărora le place, le place foarte mult, iar cei care nu o apreciază… o detestă. Antipatia nu e surprinzătoare, având în vedere că este făcută din lapte fermentat și are un gust mai acrișor.

Nu este altceva decât o versiune, inclusiv cu o denumire în altă limbă, a brânzei de vaci naționale din România, dacă îi adăugăm și puțină smântână.

Ce este brânza cottage

Brânza cottage se obține prin combinarea dintre lapte și culturi active care transformă lactoza în acid lactic. Acidul separă laptele în solide – grăsimi și proteine, adică bobul – și lichid, adică zer. După ce o parte din lichid este scursă, bobul este tăiat și amestecat cu zerul rămas, plus smântână și sare. Rezultatul final este o brânză moale, cremoasă, groasă, tartinabilă, sărată și plină de nutrienți.

Brânza cottage este disponibilă în mai multe variante, inclusiv integrală (din lapte 4%), semi-degresată (2%) și degresată (din lapte slab). Mărimea bobului diferă în funcție de modul în care este tăiată brânza (bob mare sau mic).

Valori nutriționale pentru brânza cottage

O porție de o jumătate de cană de brânză cottage cu 2% grăsime conține:

90 calorii

12 g proteine

2,5 g grăsimi

5 g carbohidrați

125 mg calciu (10% din doza zilnică recomandată — DZ)

0,5 µg vitamina B12 (21% DZ)

Brânza cottage degresată sau semi-degresată conține mai multe proteine și mai puține grăsimi decât cea integrală, însă restul valorilor sunt similare.

Beneficiile pentru sănătate ale brânzei cottage

Bogată în proteine – Produsele lactate sunt, în mod natural, bogate în proteine, iar cercetările arată că acestea pot crește sațietatea și pot reduce mâncatul excesiv la următoarele mese. Acești factori contribuie la menținerea unei greutăți sănătoase.

Întărește oasele – Ca majoritatea produselor lactate, brânza cottage este o sursă excelentă de calciu, esențial pentru sănătatea oaselor. “Studiile arată a arătat că persoanele care evită lactatele prezintă un risc mai mare de fracturi. De asemenea, cercetările demonstrează efectele benefice ale lactatelor asupra acumulării și turnover-ului osos. Produsele lactate fermentate, precum iaurtul și brânza cottage, sunt asociate și cu un risc mai mic de fractură de șold”, explică nutriționista Natalie Rizzo.

Bogată în probiotice – Culturile active folosite în prepararea brânzei cottage favorizează dezvoltarea bacteriilor probiotice benefice. Un studiu pe șoareci a arătat că cei hrăniți cu brânză cottage aveau un microbiom intestinal mai divers și mai sănătos. Alte date sugerează o corelație între consumul de lactate fermentate și un risc redus de boli cardiovasculare, diabet de tip 2 și mortalitate.

Riscurile consumului excesiv de brânză cottage

Deși este sănătoasă, brânza cottage conține grăsimi saturate și sodiu – două componente asociate cu probleme de sănătate.

Excesul de grăsimi saturate poate crește nivelul de colesterol LDL „rău” și poate contribui la instalarea bolilor cronice, potrivit Institutului Național de Sănătate al SUA. Asociația Americană a Inimii recomandă limitarea grăsimilor saturate la 5% din totalul caloriilor, adică aproximativ 13 g pe zi. Totuși, o jumătate de cană de brânză cottage cu 2% grăsime conține doar 1,5 g de grăsimi saturate, deci poate fi consumată moderat fără probleme.

Brânza cottage are, de asemenea, niveluri variabile de sodiu, în funcție de brand. În general ea conține aproximativ 348 mg sodiu pentru o jumătate de cană – adică circa 15% din limita zilnică recomandată de 2.300 mg. Persoanele cu hipertensiune sau probleme renale trebuie să-și monitorizeze aportul de sodiu și să aleagă variante de brânză cottage sărace în sare.

Moduri sănătoase de a folosi brânza cottage