Articole / Reportaje

Teren agricol de 40 de ha, inundat după ce râul Lăpuș a ieșit din matcă/ Pompierii detonează podurile de gheață de pe cursul de apă

Ioana Radu 28 ianuarie 0 comentarii
teren-agricol-de-40-de-ha-inundat-raul-lapus-pompieri Foto: Facebook Apele Române

Peste 40 de hectare de teren agricol au fost inundate în satul Răzoare după ce râul Lăpuş a ieşit din matcă din cauza zăpoarelor de gheaţă, pompierii militari fiind nevoiţi să detoneze mai multe poduri de gheaţă, a informat, miercuri, purtătorul de cuvânt al ISU Maramureş, Adriana Şanta, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food:

- articolul continuă mai jos -

“Au fost afectate circa 40 de hectare de teren agricol, iar pompierii militari, ajutaţi de voluntari, au realizat 220 de metri liniari de dig formaţi din saci cu nisip pentru a proteja locuinţele din vecinătate”, a spus Adriana Şanta.

O gospodărie din vecinătate a fost parţial inundată.

De asemenea, o echipă pirotehnică de la ISU Bistriţa a reuşit deblocarea cursului de apă efectuând două detonări de gheaţă, însă, la scurt timp, podul de gheaţă s-a refăcut, fiind necesară o nouă detonare.

“S-a solicitat sprijin din partea echipei pirotehnice din cadrul ISU Cluj care va analiza posibilitatea distrugerii podului de gheaţă format”, a mai precizat Adriana Şanta.

În cursul nopţii de marţi spre miercuri, zona a fost supravegheată de un echipaj de pompieri militari, pompierii voluntari din cadrul primăriilor şi personal din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureş.

, , ,

By Ioana Radu

Citește și

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *