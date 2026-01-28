Peste 40 de hectare de teren agricol au fost inundate în satul Răzoare după ce râul Lăpuş a ieşit din matcă din cauza zăpoarelor de gheaţă, pompierii militari fiind nevoiţi să detoneze mai multe poduri de gheaţă, a informat, miercuri, purtătorul de cuvânt al ISU Maramureş, Adriana Şanta, transmite Agerpres.

“Au fost afectate circa 40 de hectare de teren agricol, iar pompierii militari, ajutaţi de voluntari, au realizat 220 de metri liniari de dig formaţi din saci cu nisip pentru a proteja locuinţele din vecinătate”, a spus Adriana Şanta.

O gospodărie din vecinătate a fost parţial inundată.

De asemenea, o echipă pirotehnică de la ISU Bistriţa a reuşit deblocarea cursului de apă efectuând două detonări de gheaţă, însă, la scurt timp, podul de gheaţă s-a refăcut, fiind necesară o nouă detonare.

“S-a solicitat sprijin din partea echipei pirotehnice din cadrul ISU Cluj care va analiza posibilitatea distrugerii podului de gheaţă format”, a mai precizat Adriana Şanta.

În cursul nopţii de marţi spre miercuri, zona a fost supravegheată de un echipaj de pompieri militari, pompierii voluntari din cadrul primăriilor şi personal din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Maramureş.