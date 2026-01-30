Festivalul Taste of Transylvania își extinde orizonturile și anunță organizarea primei sale ediții în afara granițelor României. Evenimentul va avea loc în Szentendre (Ungaria), în decorul pitoresc al muzeului în aer liber Skanzen, în ultimul weekend din luna martie.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Conferința de presă a organizatorilor

Planurile pentru această ediție specială au fost prezentate în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Vineta Bar din Budapesta. La eveniment au participat figuri cheie ale proiectului și ale parteneriatului transfrontalier:

Trucza Adorján , fondatorul festivalului Taste of Transylvania, a oferit detalii despre organizarea evenimentului.

Dr. Cseri Miklós , directorul general al Skanzenului din Szentendre, a prezentat locația care va găzdui festivalul.

Discuția a fost moderată de Mautner Zsófia, partener al festivalului încă de la prima ediție.

Chefi invitați și momente speciale

Organizatorii au dezvăluit deja câteva nume importante care vor face parte din programul evenimentului:

Kornél Kaszás , de la prestigiosul restaurant Babel din Budapesta, s-a numărat printre vorbitorii conferinței și va fi prezent la festival.

Róza Mama, celebră pentru plăcintele sale legendare, va fi de asemenea parte din echipa care va aduce aromele tradiționale în fața publicului. De altfel, aceasta oferă deja o avanpremieră a măiestriei sale în acest weekend la Vineta Bar Budapest.

Evenimentul promite o selecție riguroasă de restaurante invitate, speakeri de profil și programe menite să celebreze cultura și tradițiile culinare transilvănene într-un context internațional. Biletele pentru evenimentul din martie au fost deja puse în vânzare.