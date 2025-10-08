Tartă cu mere făcută din doar trei ingrediente / A devenit celebră pe rețelele sociale după ce a prezentat-o Ree Drummond

Merele sunt dintre cele mai valoroase fructe din punct de vedere nutrițional și sunt, de asemenea, foarte versatile. Fie că este vorba de o plăcintă cu mere sau de un sandviș sărat cu brânză la grătar, gustul dulce și savuros al mărului poate fi folosit în atât de multe feluri, promite eatingwell.com.

Pe lângă gustul lor plăcut și versatilitatea, merele sunt și nutritive. Sunt pline de fibre, ceea ce este excelent pentru sănătatea intestinului. Iar antioxidanții lor pot proteja inima și creierul și pot reduce riscul de diabet și cancer.

E suficient să dai o căutare pe internet și vei găsi o mulțime de rețete cu mere. Dar una este celebră, preparată de Ree Drummond. Această rtartă cu mere este rapidă și ușor de preparat, având nevoie de doar trei ingrediente și 20 de minute de pregătire. Acest desert este pe cât de simplu, pe atât de delicios.

Ingrediente

3 mere

2/3 cană zahăr brun

1 pachet de foi de plăcintă

Pentru copt, Drummond recomandă folosirea merelor Granny Smith, Gala sau Honeycrisp.

Cum se prepară

Preîncălzește cuptorul la 200°C și așază aluatul foietaj pe tăvi de copt antiaderente (sau tapetează tava cu foaie de copt). Curăță doar mijlocul merelor (cotorul) și taie felii subțiri cele trei mere (lasă coaja pe ele) și adaugă aceste felii într-un bol.

Poți folosi mai puțin zahăr, dacă vrei să reduci puțin dulcele, mai ales dacă merele sunt deja dulci/

Adaugă zahărul în bolul cu mere, împreună cu un praf de sare (opțional). Și, deși rețeta nu cere acest lucru, e poate adăuga puțină scorțișoară, deoarece creează un gust desăvârșit, alături de mere.

Amestecă totul cu o spatulă sau cu mâinile, pur și simplu.

Odată acoperite, așază feliile de mere una câte una deasupra foii de aluat foietaj, astfel încât feliile să fie în linii ordonate și fiecare felie de măr să o suprapună ușor pe cea anterioară. Pune tava în cuptor pentru aproximativ 18 minute, până când aluatul foietaj este pufos și auriu. Rezultatul este un desert superb, decadent, care se face rapid și îmbrățișează dulceața acrișoară a celui mai bun fruct al toamnei.

Acesta este un deliciu minunat ca atare, dar puțină înghețată poate crește miza aromei. Vedeta The Pioneer Woman (Ree Drummond) preferă să finalizeze tartele cu o presărare de zahăr pudră sau cu o lingură de frișcă.