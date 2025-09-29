Vasilica şi Ciprian Grecu din comuna Curtea (județul Timiș) au pus pe picioare o afacere cu un parfum deosebit. Cultivă trandafiri pentru a obţine tot felul de bunătăţi. Din petale se fac dulceaţă, sirop, ceai, apă florală ori oţet.

Ciprian Grecu a experimentat culesul căpşunilor în Germania, acolo unde i-a venit ideea că ar putea să pornească, acasă, o mică afacere. A rămas în spectrul dulcelui, doar că în loc de căpşuni a ales trandafirii. Având o gospodărie mare, nu a fost o problemă să cumpere şi să planteze butaşi pentru petale.

„Totul a început în 2014, când am început să caut pe internet, m-am documentat și am cumpărat primii 300 de butași. N-am știut nimic, am luat-o de la zero. Treptat am început să fac dulceață de trandafir, cu rețete de pe internet, de la bătrâni. Am încercat sirop de trandafir. În următorul an am mai cumpărat 300 de butași și am dublat suprafața cultivată. Am ieșit timid în piețe, pe unde am fost invitați”, a spus Ciprian Grecu.

Soiurile de trandafiri folosite de agricultorii de la Curtea sunt total diferite de cele pe care le regăsim în pieţele de flori. Cultivatorii folosesc în special Rosé de Rescht, un trandafir originar din Iran, și Trandafirul de Damasc, cumpărați din Bulgaria – țară renumită pentru „Valea Trandafirilor”.

Cum se face dulceața

Pe plantația cu trandafiri se lucrează un an întreg, din aprilie până prin septembrie–octombrie. Pentru a ajunge la o rețetă stabilă de dulceață a fost nevoie de multă muncă. Dulceaţa e perfectă pentru papanaşi și clătite.

„În primul rând, petala nu conține pulpă. Se face siropul, care are consistența mierii de albine. Pentru dulceaţă, nu se foloseşte toată petala. Partea albă este amăruie și nu se foloseşte. Se frământă, se fierbe siropul în care se pun petalele şi stau trei–patru ore lângă ele. Nu toţi oamenii sunt deschişi la dulceaţa de trandafiri, e foarte parfumată. E excelentă pentru papanaşi sau clătite. Pentru siropul de trandafir, petalele se opăresc, după care se scurg şi se pun la fiert. Apa de trandafiri se poate folosi în alimentaţie, la clătite, prăjituri, la însiroparea blaturilor”, a explicat Vasilica Grecu.

Ce alte produse se obțin

În ultima perioadă, cei de la Curtea au obținut și oţet de trandafir, foarte bun la salate. „La oțet durează șase săptămâni de macerare”, a adăugat Vasilica Grecu.

Se obține și apă de trandafir, folosită în cosmetică – pentru tonifierea pielii, pentru ten, dar și după înțepăturile de țânțari.

„Ultimul produs scos din petale de trandafir este Trandafirata. Conține alcool. E un fel de lichior. Are 38 de grade”, a mai spus femeia.

Ulei esențial din trandafir

De asemenea, din petale de trandafir se fac și uleiuri esenţiale. Procesul nu este însă deloc unul simplu, astfel că cei de la Curtea încă nu s-au apucat de acest procedeu. Pentru obţinerea unei singure picături de ulei de trandafir se distilează petalele a cel puţin 50 de flori.

„Visul meu e să fac ulei de trandafir. Dar, având o suprafață prea mică, nu am suficienți trandafiri să extrag uleiul esențial. Ca să extrag 10 mililitri, îmi trebuie undeva la un hectar. Eu am acum până în 20 de arii”, a adăugat Ciprian Grecu.

În afară de trandafiri, cei de la Curtea mai plantează mure, căpșuni și zmeură, din care obțin, de asemenea, dulceață și sirop.