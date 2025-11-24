Târgul de Crăciun de la Oradea va fi deschis vineri, 28 noiembrie, până în 26 decembrie, în două locaţii din centrul oraşului – Piaţa Unirii şi Piaţa Ferdinand, organizatorii anunţând o ediţie ce “promite o atmosferă de poveste, plină de lumini, arome îmbietoare şi spectacole de neuitat”, a informat, luni, Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea şi Regiune (Visit Oradea), transmite Agerpres.

Potrivit sursei citate, Târgul de Crăciun din acest an aduce o ofertă bogată de standuri şi atracţii, pregătite să creeze o experienţă completă pentru vizitatori.

Zona de căsuţe tematice reuneşte artizani, creatori de decoraţiuni, producători locali, comercianţi de jucării, bijuterii şi pietre semipreţioase. Vizitatorii vor găsi preparate dulci şi sărate, de la clătite, vafe şi plăcinte, până la pizza, burgeri, specialităţi la grill, bubble tea sau gustări precum popcorn şi churros şi multe specialităţi specifice sezonului festiv.

Pe lângă atracţiile deja menţionate, vizitatorii se vor putea bucura şi de alte puncte de interes în cadrul evenimentului. Astfel, atmosfera de sărbătoare va fi completată de prezenţa unui patinoar generos, cu gheaţă naturală, cu o suprafaţă de 520 de metri pătraţi, amplasat în “inima” oraşului, în Piaţa Ferdinand, în faţa Teatrului de stat. Acest spaţiu va oferi oportunitatea pentru sesiuni de patinaj, fie că este vorba de familii, grupuri de prieteni sau patinatori experimentaţi, adăugând o notă de dinamism şi distracţie evenimentului.

De asemenea, o atracţie spectaculoasă va fi roata panoramică. Aceasta va fi o roată de festival de mari dimensiuni, cu o înălţime de 30 de metri, care va fi instalată în Piaţa Unirii. Vizitatorii vor avea ocazia să admire o panoramă de neuitat a centrului oraşului luminat de sărbătoare, oferind o perspectivă inedită asupra evenimentului şi a frumuseţii arhitecturale din jur.

Aprinderea iluminatului festiv va avea loc vineri, la ora 18:00, în zona bradului de Crăciun din Piaţa Unirii, cel mai mare de până acum, având o înălţime de 18 metri. Cu această ocazie, Corul de copii al Filarmonicii de Stat Oradea, recent înfiinţat, va prezenta, în premieră în cadrul unui eveniment public, un concert de colinde. Iar de la ora 19:00, Familia Melimi va oferi un spectacol de Crăciun pentru copii.

Atmosfera caldă a sărbătorilor va fi asigurată şi cu ajutorul concertelor şi serilor de colinde prezentate de Ansamblul Folcloric Bihorul, care va apărea în faţa publicului în mai multe seri.

Pe scena târgului vor mai urca artişti şi trupe din diferite genuri muzicale, care vor aborda repertorii festive de iarnă: Dean Bowman & band (29 noiembrie, ora 20:00), Călin Pop – “Ritual de iarnă” (30 noiembrie, ora 20:00), Hara – “Colinde pop” (5 decembrie, ora 20:00), Emy Drăgoi & Grand Orchestra Christmas Jazz (6 decembrie, ora 20:00), Colindătorii Bihorului – concert “Busuioc de pus pe grindă”, Nati Loves Monday (7 decembrie, de la orele 19:00, respectiv ora 20:00), Gospel Touch Choir (12 decembrie, ora 20:00) şi Arta Duo (23 decembrie, ora 20:00).