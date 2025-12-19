Crăciunul capătă anul acesta arome marine și rafinament culinar. Festivalul Fructelor de Mare din Iași se desfășoară timp de trei zile, în perioada 20–22 decembrie, în cadrul Târgului de Crăciun, unde vizitatorii pot opta pentru preparate cu gust mediteranean.

Prin intermediul Târgului de Crăciun din Grădina Palas, Creveteria invită publicul la un festival dedicat exclusiv fructelor de mare, unde preparatele sunt gătite live, după rețete internaționale, într-un decor festiv, cu accente de sărbătoare.

Ce se mănâncă la Târgul de Crăciun din Iași?

Pe parcursul a trei zile (20–21–22 decembrie), vizitatorii pot descoperi trei meniuri speciale, create pentru iubitorii fructelor de mare:

fiertură de raci

scoici în sosuri premium

paella, creveți saganaki și tacos cu creveți

Sâmbătă meniul cuprinde: fiertură de raci, paella cu creveți și scoici și scoici în sos de vin.

Duminică: fiertură de raci, scoici în sos roșu și creveți saganaki.

Luni: fiertură de raci, scoici în sos de șofran și tacos cu creveți.

Festivalul promite o experiență culinară completă, în care aromele mării se îmbină cu atmosfera elegantă a sărbătorilor de iarnă. Intrarea este liberă.