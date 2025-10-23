Un nou studiu arată că lipsa micului dejun ar putea fi asociată cu un risc crescut de sindrom metabolic – o combinație de probleme de sănătate, precum hipertensiunea și nivelul crescut al glicemiei, care pot duce la afecțiuni grave, cum ar fi accidentul vascular cerebral sau diabetul de tip 2.

Potrivit National Heart, Lung, and Blood Institute, sindromul metabolic este definit de prezența a cel puțin trei dintre următoarele cinci condiții: obezitate abdominală, glicemie crescută, tensiune arterială ridicată, nivel crescut de trigliceride și un nivel scăzut al „colesterolului bun”.

Analiza a nouă studii confirmă legătura dintre micul dejun și sănătatea metabolică

O analiză sistematică și meta-analiză publicată în revista Nutrients, care a inclus nouă studii și peste 118.000 de participanți, a constatat că persoanele care sar peste micul dejun prezintă un risc mai mare de sindrom metabolic și de dezvoltare a componentelor sale individuale.

Cercetarea, realizată de oameni de știință din China, a analizat studii din baze de date internaționale precum PubMed și Web of Science, axate pe populația generală. Au fost excluse studiile care vizau doar grupuri specifice, cum ar fi persoanele cu diabet.

Rezultatele au arătat că săritul peste micul dejun este asociat cu o probabilitate mai mare de obezitate abdominală, hipertensiune arterială și hiperglicemie.

De ce lipsa micului dejun afectează organismul

Autorii notează că renunțarea la micul dejun poate influența „capacitatea organismului de a procesa nutrienții” și poate perturba ritmul natural al corpului. În plus, este asociată cu modificări ale nivelului de colesterol total, colesterol „bun” și „rău”, precum și ale trigliceridelor.

În general, rezultatele confirmă importanța micului dejun, adesea numit „cea mai importantă masă a zilei”.

Opiniile medicilor

Dr. Mir Ali, chirurg bariatric și director medical al MemorialCare Surgical Weight Loss Center din California, care nu a fost implicat în cercetare, a declarat pentru Medical News Today: „Acest studiu este în linie cu alte cercetări care arată că micul dejun are beneficii importante. Consumul micului dejun poate stimula metabolismul și oferă energia necesară pentru o bună funcționare. De asemenea, prin faptul că mănânci dimineața, este posibil să consumi mai puțină mâncare pe parcursul zilei”.

La rândul ei, medicul osteopat Selena G.M. Raines, fondatoarea Body Mind Spirit Direct Primary Care, a explicat că: „Deși studiile incluse au fost observaționale, consistența rezultatelor susține ideea că un program regulat de mese ajută la menținerea ritmurilor metabolice sănătoase. Din perspectiva osteopatică, acest lucru se potrivește cu înțelegerea noastră că organismul funcționează cel mai bine atunci când echilibrul și ritmurile zilnice sunt respectate. Săritul peste mese perturbă această armonie, ducând adesea la stres asupra sistemelor de reglare ale corpului. Încurajarea pacienților să înceapă ziua cu un mic dejun echilibrat poate sprijini o energie mai bună, reglarea hormonală și starea generală de bine”.

Micul dejun nu este același lucru cu postul intermitent

Cercetătorii au subliniat diferența dintre săritul peste micul dejun și postul intermitent. Persoanele care omit micul dejun tind să aibă un comportament alimentar neregulat, adesea asociat cu alte obiceiuri nesănătoase, și compensează printr-un aport alimentar mai mare în a doua parte a zilei. În schimb, postul intermitent este o alegere conștientă, de obicei parte a unui stil de viață organizat și echilibrat.

„Implicațiile clinice sunt că un mic dejun sănătos poate ajuta la reducerea riscului de sindrom metabolic și de alte afecțiuni medicale”, a subliniat Dr. Mir Ali. „Alți factori de risc pentru sindromul metabolic includ o dietă nesănătoasă (cu un consum excesiv de grăsimi saturate și zaharuri), lipsa exercițiului fizic, fumatul și stresul în exces. Săritul peste micul dejun este un factor de risc, dar pentru a obține beneficii maxime este important să adoptăm o alimentație echilibrată și să reducem și ceilalți factori de risc”.