Prima sesiune a licitaţiei de sticle de vin din pivniţa fostului restaurant francez cu stele Michelin Hostellerie Jérôme (sud-est) s-a încheiat cu adjudecări în valoare totală de 2,9 milioane de euro, a anunţat marţi casa de licitaţii Bonhams, informează AFP, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Organizată pe 22 noiembrie la Hong Kong, această primă etapă a unei vânzări care va avea loc în trei părţi s-a încheiat cu adjudecarea tuturor celor 509 loturi.

Pivniţa restaurantului, situat în apropiere de Monaco, găzduieşte peste 25.000 de sticle.

De-a lungul a peste trei decenii, chef Bruno Cirino şi soţia sa, Marion, au alcătuit o colecţie care reuneşte vinuri de Bordeaux, Burgundia, Champagne şi din Valea Ronului, cumpărate direct de la domeniile viticole şi păstrate în pivniţa restaurantului cu două stele Michelin, închis în 2023.

Colecție legendaară

Această colecţie este “legendară prin provenienţă, cantitate şi spiritul avangardist cu care au mers să caute domenii care nu erau încă atât de cunoscute şi prin precizia selecţiei”, a explicat pentru AFP Amayes Aouli, director global pentru vinuri şi băuturi spirtoase la Bonhams.

Această primă vânzare, dedicată celor mai importante domenii din Burgundia, a depăşit “cu mult estimările maxime, datorită numeroşilor cumpărători internaţionali”, potrivit casei de licitaţii.

Printre loturile cele mai valoroase se numără un set de trei sticle de Domaine Leroy Musigny, vândut cu peste 97.000 de euro, peste dublul estimării minime.

O ladă asortată cu 15 sticle de Domaine de la Romanée-Conti 2019 şi o alta din 2020 au fost adjudecate cu peste 58.000 şi, respectiv, 55.000 de euro, în timp ce un set de două sticle de Domaine d’Auvenay Chevalier-Montrachet 2013 a depăşit 27.000 de euro.

O licitaţie online legată de această primă parte rămâne deschisă până la 27 noiembrie.

Vânzarea va continua apoi la Paris, pe 14 februarie 2026, înainte de o ultimă sesiune la Londra, în aprilie 2026.