Sphera Franchise Group a raportat un profit net normalizat de 42,8 milioane de lei, după primele nouă luni din acest an, mai mic cu 40,1% faţă de perioada similară din 2024, în timp ce EBITDA normalizată s-a situat la 96,2 milioane de lei, în scădere cu 25,5%, informează un comunicat al companiei

Totodată, grupul a consemnat vânzări totale de 1,15 miliarde de lei, în creştere cu 0,7%, transmite Agerpres.

Potrivit sursei citate, scăderea profitului net pe primele trei trimestre ale anului în curs faţă de 2024 a fost determinată de impactul mai multor factori: nivelul ridicat al cheltuielilor de exploatare, în special cele salariale, vânzări stagnante pe principala piaţă de activitate a Sphera Franchise Group, respectiv România, comportamentul precaut al consumatorilor în contextul incertitudinilor politice şi economice şi de o piaţă mai competitivă a restaurantelor cu servire rapidă (QSR).

“Primele nouă luni ale anului au marcat un context politic, economic şi ulterior fiscal, dificil în principala piaţă a Grupului, cu impact semnificativ asupra întregului sector HoReCa şi asupra activităţii noastre. Angajamentul nostru faţă de acţionari rămâne ferm: continuăm să investim în reţea, să diversificăm portofoliul, aducând şi dezvoltând noi branduri, Cioccolatitaliani şi Hard Rock Cafe, şi să ne intensificăm eforturile de eficientizare, pentru a livra valoare pe termen lung pentru clienţi şi investitori. Decizia recentă de a acorda dividende suplimentare în valoare de 40,2 milioane lei, echivalentul a 1,04 lei brut/acţiune, reflectă încrederea noastră în potenţialul pe termen lung al Grupului”, a declarat Călin Ionescu, CEO Sphera Franchise Group, în comunicat.

În trimestrul al treilea din 2025, Sphera Franchise Group a raportat vânzări totale de la 405,9 milioane lei, în creştere cu 6,1% faţă de trimestrul anterior şi peste rezultatele obţinute în perioada similară din 2024 cu 0,6%.

Reprezentanţii companiei susţin că evoluţia din T3 s-a îmbunătăţit semnificativ faţă de primele două trimestre, Grupul continuând implementarea unor măsuri stricte de control al costurilor pentru protejarea marjei. În consecinţă, profitul din exploatare în restaurante a fost de 46,4 milioane de în T3 2025, o îmbunătăţire cu 71,4% faţă de trimestrul anterior. EBITDA a ajuns la 43,6 milioane de lei, în creştere faţă de trimestrul anterior cu 65,5%. În acelaşi timp, profitul net normalizat obţinut a fost de 25,1 milioane lei, cu o marjă în scădere cu 1,4 pp faţă de T3 2024.

Vânzările din România au totalizat 346,6 milioane de lei în T3 din 2025, un nivel stabil faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Italia a contribuit cu 52,2 milioane de lei, în creştere cu 3,3% comparativ cu anul anterior, iar Republica Moldova a înregistrat o performanţă remarcabilă, cu vânzări de 7,1 milioane lei, în urcare cu 24,8% faţă de 2024.

Potrivit sursei citate, structura veniturilor pe regiuni s-a modificat uşor faţă de anul precedent, cu o pondere mai mare a operaţiunilor din Italia şi Republica Moldova, în timp ce contribuţia României a consemnat o ajustare minoră. Astfel, în T3 2025, România a generat 85,4% din vânzările totale ale Grupului, Italia – 12,9%, iar Republica Moldova – 1,7%.

“Trimestrul al treilea confirmă revenirea pe un trend pozitiv a activităţii noastre şi demonstrează încă o dată capacitatea Grupului de a se adapta şi de a performa în perioade economice dificile. După un început de an marcat de presiuni inflaţioniste, am reuşit să redresăm profitabilitatea, printr-o gestionare riguroasă a costurilor şi prin măsuri strategice care dau deja rezultate vizibile. EBITDA şi profitul operaţional au crescut semnificativ faţă de trimestrele anterioare, ceea ce reflectă soliditatea modelului nostru de business şi disciplina financiară”, a declarat Valentin Budeş, CFO, Sphera Franchise Group.

Sphera Franchise Group este cel mai mare grup din industria de food service din România, deţinând companiile care operează în sistem de franciză brandurile KFC, Pizza Hut şi Taco Bell în România şi KFC în Chişinău, Republica Moldova şi în anumite zone din Italia şi de asemenea, brandul Cioccolatitaliani în Italia. Sphera Group a achiziţionat şi drepturile de franciză pentru deschiderea de restaurante Hard Rock Cafe în România şi Republica Moldova. Grupul deţine peste 175 de restaurante pe cele trei pieţe şi are aproximativ 5.000 de angajaţi.

Sphera Franchise Group este listată pe Bursa de Valori Bucureşti din 2017, sub simbolul SFG, fiind singura companie din HoReCa inclusă în indicele principal BET, precum şi în indicele MSCI Frontier.