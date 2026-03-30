Dieta mediteraneană și alimentația tradițională a centenarilor din Okinawa sunt frecvent asociate cu longevitatea. Deși diferă ca detalii, aceste modele alimentare au la bază aceleași principii, potrivit experților de la Harvard, citați de Corriere della Sera.

Multe alimente vegetale și densitate nutrițională ridicată

Legumele, fructele, leguminoasele, cerealele integrale, nucile și semințele stau la baza acestor diete. Ele furnizează vitamine, minerale și fibre, dar și fitochimicale cu efect antioxidant și antiinflamator, asociate cu un risc mai scăzut de boli cronice, notează G4Media.

În același timp, majoritatea alimentelor vegetale au un conținut caloric redus, ceea ce le face utile și pentru controlul greutății.

Proteine de calitate și alimente cât mai puțin procesate

Un aport adecvat de proteine, combinat cu activitate fizică, susține masa musculară și sănătatea generală. Cele mai recomandate surse sunt cele vegetale, precum leguminoasele, nucile și semințele, dar și peștele.

În paralel, experții subliniază importanța alimentelor simple, cât mai apropiate de forma lor naturală. Produsele ultra-procesate, de la băuturi zaharoase la snack-uri sau mezeluri, ar trebui limitate din cauza efectelor negative asupra sănătății.

Limite clare pentru zahăr, sare și grăsimi

Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca grăsimile saturate și zaharurile libere să nu depășească 10% din aportul caloric zilnic. În ceea ce privește sarea, limita indicată este de 5 grame pe zi.

Respectarea acestor praguri contribuie la reducerea riscului de boli cardiovasculare și metabolice.

Echilibru și varietate în alimentație

Un alt principiu comun este diversitatea alimentelor și evitarea exceselor. Alternarea surselor de nutrienți și menținerea unui echilibru caloric sunt esențiale pentru o alimentație sustenabilă pe termen lung.

Aceste reguli simple, regăsite în cele mai apreciate diete din lume, conturează un model alimentar care susține atât sănătatea, cât și longevitatea.