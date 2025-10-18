Crêpes Suzette, celebrele clătite franțuzești cu sos de portocale, unt și caramel, pot fi preparate și acasă, dacă urmezi câțiva pași simpli – dar mai ales dacă pui suflet în proces. Paul Știubei, ospătar în cadrul unui celebru lanț de restaurante, explică pas cu pas cum se prepară acest desert spectaculos, devenit simbol al rafinamentului franțuzesc.

„Am început prima oară prin a pune un pic de zahăr, două lingurițe. Am lăsat să se topească zahărul, să prindă o culoare un pic gălbuie, am pus untul să se caramelizeze, apoi am pus un pic de lămâie să se topească un pic zahărul și apoi am pus un pic de suc de portocală, tocmai ca să se facă sosul de caramel”, a spus el, pentru G4Food.

După ce sosul este gata, urmează momentul spectaculos: flambarea. „Am lăsat să se încălzească, să fiarbă un pic. Am pus clătitele, pe urmă am flambat cu un pic de coniac”, explică Paul Știubei.

Întrebat care este secretul pentru cele mai bune crêpes Suzette, acesta a răspuns fără ezitare: „Cel mai important este să ai un pic de pasiune și să ai un pic de îndemânare, să-ți dorești să faci rețeta asta și să te gândești că-ți ies cele mai bune”,

Deși pare o rețetă sofisticată, ospătarul din cadrul lanțului City Grill. spune că merită încercată și acasă: „Eu am încercat-o foarte mult acasă”.

Cu aromă intensă de portocală, sos caramel catifelat și o notă subtilă de coniac, crêpes Suzette sunt dovada că uneori secretul unui desert perfect stă în echilibrul dintre tehnică și pasiune.

Paul Știubei a obținut locul I la Concursul Național Maitre d’hôtel „Trofeul Marian Bugan”, ajuns la ediția jubiliară cu numărul XX.

Evenimentul a reunit cei mai talentați și dedicați profesioniști din domeniul ospitalității, care au demonstrat prin eleganță, precizie și pasiune ce înseamnă adevărata artă a servirii.