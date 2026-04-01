Comerțul global cu zahăr este afectat de conflictul din Iran, care a afectat livrările dintr-un important hub de rafinare și a dus la creșterea prețurilor internaționale, potrivit unei analize Bloomberg, citată de Agerpres.

După o perioadă îndelungată de scădere, prețurile mondiale la zahăr au început să își revină. La bursa de la Londra, contractele futures pentru zahărul alb s-au menținut anterior la niveluri reduse, apropiate de cele din perioada pandemiei, pe fondul unei oferte abundente și al unei cereri slabe.

Situația s-a schimbat însă odată cu izbucnirea războiului din Iran. Prețurile au urcat la cel mai ridicat nivel din ultimele șase luni, în contextul în care ostilitățile au blocat aproape complet traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, o rută esențială pentru transportul zahărului brut către rafinăriile din regiune, dar și pentru exporturile de zahăr alb.

Pentru a-și menține aprovizionarea, unele rafinării din Orientul Mijlociu sunt nevoite să utilizeze rute alternative, prin porturi precum Fujairah, Khorfakkan sau Sohar, acceptând costuri mai ridicate.

Cel mai tranzacționat contract futures pentru zahăr alb la Londra a încheiat luna martie cu un avans de 11%, cea mai mare creștere din 2023 până în prezent. Aproximativ 6% din comerțul global cu zahăr a fost afectat, potrivit analistului Claudiu Covrig, de la Covrig Analytics.

Importurile vor rămâne reduse

Potrivit traderului Ankit Jagta, din Dubai, importurile vor rămâne probabil reduse cel puțin până în luna iunie, existând riscul ca situația să se agraveze dacă perturbările se extind și în trimestrul al treilea.

În acest context, comercianții caută surse alternative de aprovizionare, ceea ce a dus la creșterea livrărilor din India și Thailanda. Datele Covrig Analytics arată că exporturile de zahăr rafinat din afara Orientului Mijlociu au crescut semnificativ în ultima perioadă. De exemplu, livrările din Thailanda către Sudan au ajuns la aproximativ 353.650 de tone în intervalul 1–25 martie, față de doar 45.000 de tone în februarie.

În paralel, producătorii din India au primit comenzi externe pentru până la 250.000 de tone de zahăr alb de la începutul conflictului, potrivit lui Rahil Shaikh, director general al Meir Commodities India.

Guvernul indian a autorizat exporturi de până la două milioane de tone de zahăr pentru anul agricol care se încheie în septembrie. Până recent, livrările au fost limitate de prețurile scăzute, însă deprecierea rupiei și creșterea cotațiilor internaționale au îmbunătățit marjele și stimulează exporturile, arată analiștii de la Green Pool Commodity Specialists.