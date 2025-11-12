Târgurile zootehnice, cândva puncte esențiale ale vieții rurale, redevin locuri de întâlnire pentru comunitățile din județ. Ele oferă nu doar ocazia de a expune și comercializa animale, ci și de a schimba experiențe, de a întări legături între oameni și de a păstra vie identitatea locală. Astfel, în Maramureș, la Ocna Șugatag, se redeschide Târgul de animale, care a fost închis de mai mulți ani. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Maramureș în parteneriat cu autoritățile locale.

Redeschiderea târgului din Ocna Șugatag face parte dintr-un program amplu de revitalizare a tradițiilor zootehnice, inițiat de Consiliul Județean. După reluarea târgurilor din Ariniș și Șomcuta Mare, evenimentul din Ocna Șugatag devine cel de-al treilea punct dintr-o rețea județeană menită să sprijine crescătorii de animale și economia locală.

„Rând pe rând, redeschidem toate târgurile din județ pentru ca oamenii să poată trăi din nou bucuria acestor întâlniri. Susținem crescătorii de animale și dorim ca Maramureșul să rămână un județ viu, legat de pământ, tradiție și muncă cinstită”, a declarat Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș.

La târgul din Ocna Șugatag sunt așteptați crescători de bovine, ovine și cabaline din toate zonele județului, precum și reprezentanți ai asociațiilor de profil. Vizitatorii vor avea ocazia să redescopere atmosfera autentică a târgurilor de altădată, într-un cadru rural plin de viață.

Evenimentul se va desfășura în spațiul amenajat de Primăria Ocna Șugatag, joi, 13 noiembrie, începând cu ora 9:00.