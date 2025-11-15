O rețea de magazine numită „Moldova” s-a extins în regiunea pariziană și numără în prezent șase unități. Unul dintre ele funcționează în orașul Meaux, unde comunitățile de români, moldoveni și ucraineni găsesc produse tradiționale greu de găsit în comerțul francez, notează rfi.ro.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Magazinele oferă o gamă largă de produse alimentare, de la legume și fructe, la dulciuri, ciocolate, conserve, carne, produse de patiserie și vinuri din Republica Moldova și România. Printre cele mai căutate se află branduri precum Purcari, Cricova, Bucuria, dar și preparate proaspete din carne și plăcinte tradiționale.

„Venim la magazinul Moldova de două-trei ori pe săptămână. Când mi se face poftă de colțunași, îi găsesc aici. Francezii nu au așa ceva”, spune Sergiu, stabilit de mai mulți ani în Franța.

Unul dintre angajați, Andrei Tincu, afirmă că produsele sunt solicitate constant. Acesta lucrează în rețea de patru ani. „Avem cumpărători români, moldoveni, polonezi, francezi. De sărbători magazinul este plin. Vinul și dulciurile sunt foarte căutate”, precizează el.

Carne tocată, preparată pe loc

Printre clienți se numără și Corina, originară din Brașov, stabilită de 35 de ani în Franța. Femeia apreciază mai ales produsele proaspete. „Prefer carnea tocată aici, fiindcă se prepară pe loc. În supermarketurile franceze sunt adăugați aditivi”, afirmă ea.

O altă clientă, Veronica Luca, spune că magazinul păstrează atmosfera familiară pentru cei din Republica Moldova. Ea cumpără frecvent pască, cozonac și brânză de vaci pentru plăcintele tradiționale. „Când intru în acest magazin, parcă mă aflu acasă. Găsesc tot ce am nevoie pentru rețetele noastre”, explică Veronica.

Produse „ca la mama acasă”

Printre produsele constante din ofertă se află torturile „Smântânel”, plăcintele de la brutăria „Bardar” și conservele specifice zonei. Angajații spun că cererea crește în preajma sărbătorilor religioase și a celor de iarnă, dar traficul este ridicat și în timpul săptămânii.

Chiar dacă Franța are o tradiție consolidată în producția de vinuri, mulți cumpărători aleg să cumpere și vinuri moldovenești sau românești, mai ales la ocazii speciale. Alteori, consumatorii francezi descoperă produse noi, precum carnea marinată sau murăturile moldovenești.

Magazinele „Moldova” au devenit puncte de referință pentru comunitățile din zonă, oferind acces la produse tradiționale și menținând legătura cu gusturile de acasă. „Unde nu te-ai duce, dorul de casă rămâne. În magazinele Moldova ne alinăm acest dor”, spun clienții.