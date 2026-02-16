Pentru că astăzi a început Săptămâna Albă, adică intrăm în ultimele șapte zile înainte de începerea Postului Mare al Paștelui (16-22 februarie în 2026), credincioșii se pregătesc treptat pentru postul care urmează, inclusiv din punct de vedere alimentar. Consumul cărnii nu mai este permis, dar se pot consuma lactate, ouă, pește, ulei și vegetale (fructe, verdețuri, leguminoase, cartofi etc.).Iată mai jos șapte propuneri de mâncare fără carne pentru o săptămână ușor de trecut.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

1. Pește „en papillote” cu legume de iarnă

O metodă care păstrează peștele suculent și infuzează legumele cu aroma lui.

Ingrediente: File de pește alb, rondele de morcov, dovlecel, felii de lămâie, puțin unt și cimbru proaspăt.

Cum se face: Pune toate ingredientele într-un plic de hârtie de copt. Închide-l bine și dă-l la cuptor (200°C) pentru 15-20 minute. Aburul creat în interior va găti totul perfect.

2. Shakshuka cu brânză feta și avocado

Un mic dejun târziu sau o cină rapidă care te va face să uiți de carne.

Ingrediente: Ouă, roșii cuburi (conservă sau proaspete), ardei gras, ceapă, mult usturoi, brânză feta sfărâmată și felii de avocado la final.

De ce funcționează: Combinația de sos de roșii picant cu brânză feta cremoasă este absolut imbatabilă. Servește-o cu o felie de pâine integrală prăjită.

3. Quiche fără aluat cu broccoli și cheddar

O variantă mai ușoară a celebrei tarte franțuzești, ideală pentru pachetul de la birou.

Ingrediente: Buchețele de broccoli (opărite 2 minute), ouă bătute cu smântână grasă, brânză Cheddar rasă și nucșoară.

Cum se face: Amestecă totul într-o formă termorezistentă și coace până devine aurie. Este bogată în calciu și proteine.

4. Somon cu crustă de migdale și piure de mazăre

O rețetă care arată spectaculos, dar se face în mai puțin de jumătate de oră.

Ingrediente: File de somon, migdale zdrobite, mazăre congelată, puțină mentă și un cub de unt.

Secretul: Unge somonul cu puțin muștar înainte de a pune crusta de migdale; îi va da o aromă incredibilă și va ajuta migdalele să se lipească.

5. Dovlecei umpluți cu urdă sau ricotta, mărar și ceapă verde

O variantă autohtonă, ușoară și foarte proteică.

Ingrediente: Dovlecei tăiați pe jumătate, urdă (sau ricotta sau brânză de vaci bine scursă), mărar proaspăt, un ou (pentru legare) și puțin parmezan deasupra pentru crustă.

Sfat: Scoate miezul dovleceilor, toacă-l mărunt și călește-l puțin înainte de a-l amesteca cu brânza, pentru a nu lăsa prea multă apă în cuptor.

6. Salată caldă de halloumi cu linte și legume coapte

Halloumi este „carnea” vegetarienilor datorită texturii sale ferme.

Ingrediente: Brânză halloumi la grătar, linte fiartă (sau la conservă), cartof dulce copt și un dressing de iaurt cu tahini.

De ce e bună: Lintea oferă fibre și carbohidrați complecși, iar Halloumi aduce acea satisfacție a unei texturi „de mestecat”.

7. File de cod mediteranean cu măsline și roșii cherry

O explozie de culori care te duce cu gândul la vacanță.