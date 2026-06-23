Iarna, Cavnicul este unul dintre locurile preferate de schiorii care urcă în nordul țării în căutarea zăpezii. Vara însă, muntele își schimbă complet înfățișarea. Pârtiile se transformă în trasee pentru drumeții, pădurile atrag iubitorii de natură, iar turiștii străini caută experiențe cât mai autentice.

Într-un restaurant aflat la poalele muntelui Gutâi din Maramureș, mugurii de brad au ajuns ingredientul-surpriză al unei salate care combină gusturile pădurii cu influențe moderne. Alături de afine, fistic și flori comestibile, aceștia aduc în farfurie ceva ce poate fi găsit doar în această zonă.

„Fiind un restaurant din zonă de munte și având brazii practic în spatele casei, ne-am gândit să punem accent nu doar pe bucătăria tradițională maramureșeană, ci și pe ingredientele locale care diferențiază locația noastră de alte restaurante”, spune Oana Poenar, marketing manager.

Ideea nu a apărut peste noapte. Ani la rând, restaurantul a folosit mugurii de brad doar pentru prepararea siropului care este servit turiștilor în sezonul rece. Din acesta se obține un suc aromat, consumat cu apă plată sau minerală de cei care ajung la schi în timpul iernii.

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Inspirația vine chiar de la turiști

Totul s-a schimbat însă după ce vizitatorii străini au devenit fascinați de acest produs tradițional. „Am observat că turiștii străini au fost foarte impresionați de siropul de brad. Le-am dat să guste și muguri de brad, iar reacțiile au fost foarte bune. Așa ne-am gândit să-i folosim și în preparate și în meniul de primăvară, pentru a aduce acel feeling de munte, de ceva ce găsești doar aici”, povestește ea.

Salata pregătită în această perioadă are la bază ingrediente simple. Frunzele verzi, castravetele, ceapa verde și menta sunt completate de mugurii fragezi de brad. Dressingul este realizat din miere, ulei de măsline, zeamă de lămâie, sare și piper.

La final, preparatul primește un plus de textură de la fisticul mărunțit și un contrast plăcut de la afinele proaspete. Pentru un aspect spectaculos sunt adăugate și panseluțe comestibile, provenite de la producători locali.

Rezultatul este o combinație care păstrează prospețimea unei salate de vară, dar adaugă și note rășinoase, ușor acrișoare, specifice pădurii de conifere.

Atenție de unde și când se culeg mugurii

Mugurii de brad trebuie însă aleși cu grijă. Potrivit Oanei Poenar, perioada optimă de recoltare este între aprilie și iunie, în funcție de altitudine. Cei mai apreciați sunt mugurii mici și fragezi, culeși din zone curate, departe de drumurile circulate. „Nu culegem niciodată de lângă șosea și nu recomandăm acest lucru. Trebuie spălați foarte bine înainte de consum și trebuie să fim siguri că provin din bradul clasic de munte. Există și specii ornamentale care pot fi toxice”, avertizează ea.

Pentru echipa restaurantului din Cavnic, povestea acestei salate spune ceva mai important decât o simplă rețetă. Vorbește despre modul în care tradiția locală poate fi reinterpretată fără să-și piardă identitatea. Și, poate surprinzător, despre felul în care turiștii îi inspiră pe localnici.

„De multe ori, turiștii sunt cei care ne inspiră. Noi suntem aici de peste 20 de ani și uneori intrăm într-o rutină. Când cineva vine cu o idee nouă sau ne propune ceva, încercăm să fim receptivi. Este benefic pentru noi, pentru turiști și pentru toată lumea”, spune Oana Poenar.

Într-un oraș cunoscut pentru pârtiile sale de schi, o salată cu muguri de brad reușește astfel să spună o altă poveste despre munte. Una care începe în pădure și ajunge direct în farfurie.