Reguli noi pentru etichetarea citricelor destinate consumului uman (proiect)

Deputatul neafiliat Lucian Nicolae Andruşcă a depus, la Parlament, un proiect de lege privind transparenţa şi informarea corectă a consumatorilor în procesul de comercializare a citricelor destinate consumului uman, transmite Agerpres.

„Prezenta lege reglementează obligaţiile privind informarea corectă a consumatorilor, prezentarea la vânzare şi comercializarea citricelor destinate consumului uman pe teritoriul României. Comercializarea citricelor destinate consumului uman se realizează cu respectarea standardelor de comercializare stabilite prin legislaţia Uniunii Europene, în special Regulamentul (UE) nr. 543/2011. Prezenta lege nu aduce atingere standardelor de comercializare stabilite la nivelul Uniunii Europene, reglementând exclusiv obligaţiile de informare şi prezentare a produselor la punctul de vânzare către consumatorul final”, se arată în proiect.

În privinţa obligaţiilor de etichetare, iniţiativa legislativă precizează că “citricelor care nu îndeplinesc standardele de calibru sau calitate corespunzătoare categoriei 1 li se aplică o etichetare distinctă, clară şi vizibilă, care va cuprinde în mod obligatoriu: a) categoria reală de calitate; b) calibru sau dimensiune; c) menţiunea “produs sub standardul comercial uzual””.

Comercializarea citricelor fără respectarea obligaţiilor de etichetare este interzisă.

“Citricelor care nu îndeplinesc standardele de calibru sau calitate pentru categoria 1 le este interzisă expunerea la acelaşi raft sau în aceeaşi zonă comercială cu produsele încadrate la categoria 1 sau Extra. Aceste produse se expun în spaţii delimitate şi semnalizate distinct, astfel încât consumatorul să poată face o alegere informată. Este interzisă schimbarea destinaţiei comerciale a citricelor care au fost introduse pe teritoriul României cu destinaţia iniţială de procesare, utilizare industrială sau alte utilizări non-alimentare, în scopul comercializării acestora pentru consum uman. Respectarea dispoziţiilor prezentei legi revine în mod solidar importatorului şi comerciantului care pune produsul la dispoziţia consumatorului final. Comerciantul nu se poate exonera de răspundere invocând documentele sau declaraţiile furnizorului”, mai prevede proiectul.

Controlul respectării prevederilor legii ar urma să fie asigurat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

“Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 500.000 lei, raportată la cifra de afaceri, următoarele fapte: comercializarea citricelor sub standard ca produse de calitate superioară, nerespectarea obligaţiilor de etichetare, nerespectarea obligaţiei de separare la raft, reclasificarea nelegală a destinaţiei produselor. În cazul repetării contravenţiilor, se poate dispune suspendarea temporară a activităţii de comercializare a fructelor”, mai prevede acest proiect care se află în dezbatere publică.