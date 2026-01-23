Într-un raport de prognoză pentru agricultură, Comisia Europeană preconizează o scădere a consumului de vin de 0,9% pe an până în 2035, anunță Mediafax.

Conform proiecțiilor din acest raport, consumul anual de vin este de așteptat să scadă de la 21,2 litri per adult european cu vârsta peste 16 ani, la 19,3 litri în următorii nouă ani.

Potrivit Organizației Internaționale a Viei și Vinului (OIV), cele mai mari consumatoare de vin din Europa sunt Franța, urmată de Italia, Germania și Spania.

Franța a înregistrat deja o scădere drastică a consumului de vin în ultimii ani: în anii 1960, acesta era de 127 de litri pe cap de locuitor pe an, în timp ce astăzi este de doar 40 de litri, potrivit unui alt studiu realizat de Vin et Société în 2023.

Franța, alături de Germania, a înregistrat cea mai semnificativă scădere a consumului de vin, conform studiului respectiv.

Conform raportului Comisiei Europene, principala cauză a acestui declin general pare a fi „preocupările legate de sănătatea consumatorilor, politicile naționale care încurajează consumul moderat de alcool din motive legate de sănătate și concurența tot mai mare din partea altor tipuri de băuturi”.

Cu toate acestea, declinul poate fi explicat și prin „schimbarea obiceiurilor și preferințelor consumatorilor”, în special în rândul generațiilor mai tinere, care tind să consume mai puțin alcool. Urmărirea calității este, de asemenea, citată ca factor, urmând principiul „consumă mai puțin, dar mai bine”.

Lipsite de consumatori obișnuiți, podgoriile europene trebuie să se adapteze. Conform aceluiași raport, consumul intern în Europa a reprezentat 66% din producția de vin între 2021 și 2025, în timp ce exporturile au reprezentat 20%. Însă principalele piețe de export ale Europei, cum ar fi Statele Unite și Regatul Unit, par să urmeze și ele tendința de scădere a consumului de vin.

Prin urmare, se preconizează că producția europeană de vin va scădea cu 0,5% pe an până în 2035. Se preconizează că producția anuală va scădea la 138 de milioane de hectolitri, comparativ cu producția medie europeană actuală de 167 de milioane de hectolitri de vin pe an, potrivit Magnum Institute, o școală de afaceri specializată în vinuri și băuturi spirtoase.

Suprafața viticolă este, de asemenea, estimată să scadă cu 0,6% pe an până în 2035.