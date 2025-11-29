Rezerva de apă în stratul de sol 0-50 centimetri, în cultura grâului de toamnă, va prezenta pe parcursul săptămânii viitoare valori satisfăcătoare, apropiate de optim şi optime în cea mai mare parte a zonelor de cultură, arată prognoza agrometeorologică emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) pentru perioada 29 noiembrie – 5 decembrie 2025, transmite Agerpres.

Deficite de apă în sol (secetă pedologică moderată) se vor înregistra pe suprafeţe agricole extinse din Banat şi local în sudul şi vestul Crişanei.

Specialiştii ANM susţin că ritmurile vegetative ale culturilor de toamnă vor evolua, pe ansamblu, în bune condiţii, pe întreg teritoriul agricol al ţării, în perioada menţionată.

Cerealierele de toamnă (orz şi grâu) îşi vor continua fazele de răsărire, apariţia frunzei a treia şi înfrăţire (20-100%), în cea mai mare parte a regiunilor agricole. Starea de vegetaţie a plantelor se va menţine bună şi medie în semănăturile efectuate în epoca optimă, respectiv medie şi slabă în culturile înfiinţate tardiv.

Cultura de rapiţă se va afla predominant în faza de creştere a frunzelor (7-14 frunze) la nivelul întregii ţări, uniformitatea şi vigurozitatea plantelor prezentându-se în general bună şi medie.

Speciile pomicole şi viticole vor parcurge îngălbenirea/căderea masivă a frunzelor, precum şi faza de repaus fiziologic.

În zilele cu precipitaţii, lucrările agricole specifice (eliberarea terenurilor de resturile vegetale, arături de toamnă, fertilizări etc.) vor fi sistate temporar.

Potrivit ANM, în perioada 29 noiembrie – 5 decembrie 2025, vremea va fi mai caldă sub aspect termic, în cea mai mare parte a ţării.

Temperatura medie diurnă a aerului se va situa între 0-14 grade Celsius, mai ridicată cu 1-7 grade Celsius în raport cu mediile multianuale, pe întreg teritoriul agricol. Temperatura maximă a aerului se va încadra între 3-16 grade, în majoritatea zonelor de cultură, iar cea minimă va oscila între -3 şi 11 grade Celsius în aproape toate regiunile, cele mai scăzute valori fiind posibile în zonele nordice şi centrale, unde local vor fi condiţii de producere a brumei.

Sub aspect pluviometric, se întrevăd ploi locale, însoţite de intensificări temporare ale vântului, iar cantităţile de apă pot fi mai însemnate din punct de vedere agricol, în toată ţara. De asemenea, în zonele joase şi de luncă se va produce ceaţă, asociată cu burniţă.