România este un important producător de ouă la nivelul Uniunii Europene. Deși nu ocupă un loc fruntaș, se situează constant în Top 10.

Producția românească de ouă

Potrivit unui raport al Comisiei Europene preluat în analiza WUR privind producția de ouă din UE, România a produs în 2021 aproximativ 350.000 de tone de ouă pentru consum, reprezentând 5,4% din totalul UE27. Producția Uniunii s-a ridicat atunci la 6,5 milioane de tone. În top se află Franța (930.000 t), Germania (907.000 t) și Spania (870.000 t).

Aceste cifre confirmă rolul României ca jucător important, dar secundar în peisajul european al ouălor.

Datele privind producția inclusiv din gospodăriile populației arată că România are un nivel de autosuficiență apropiat de necesarul intern, cu estimări de peste 5,5–6 miliarde de ouă pe an la nivel total. Această structură explică de ce importurile nete de ouă către România sunt relativ reduse, iar piața internă se bazează în mare parte pe producția locală.

Pe de altă parte, exporturile românești rămân modeste comparativ cu statele din vestul UE, unde schimburile intra-comunitare de ouă sunt mult mai dinamice.

Variația prețurilor la ouă în UE

Datele Eurostat arată că prețurile ouălor la nivelul UE au cunoscut o creștere în 2025, cu un avans mediu de 6,7% în martie 2025 față de martie 2024. Aceasta reflectă o readaptare a pieței după fluctuațiile din 2023–2024.

În România, Eurostat indică o creștere a prețului ouălor de 3,2% în aceeași perioadă, mai mică decât media blocului comunitar.

Unul dintre factorii cheie care influențează dezvoltarea sectorului este schimbarea legislației UE privind bunăstarea animalelor. Aceasta prevede trecerea de la sistemele intensive tradiționale la sisteme „free-range”, „la sol” sau ecologice. Procesul implică investiții semnificative în infrastructura fermelor. Pentru producătorii mici și medii din România este o provocare.

Consum și comportament de piață

Comportamentul consumatorilor europeni, inclusiv români, indică o cerere în creștere pentru ouă obținute în condiții mai bune de bunăstare. Ei doresc o trasabilitate clară. Cer și ca produsele să provină din lanțuri scurte de aprovizionare.

Aceste segmente premium oferă oportunități de profit mai mare pentru producători, dar necesită adaptare productivă și de marketing.

În ansamblu, România rămâne un producător relevant în UE, dar cu perspective mai degrabă de consolidare decât de explozie de volum în următorul deceniu.

Cine sunt marii producători români

La ora actuală, Toneli Holding, cu brandul „Familia Toneli” este cel mai mare producător de ouă din România. Din fermele proprii trimite pe piață aproximativ 500 milioane de ouă pe an. Deține peste 25 de ferme locale şi un nouă fabrică de procesare „breaker eggs” construită în 2025, pentru produse destinate în special industriei alimentare și HoReCa.

Toneli acoperă toate codurile de creștere (0-organic, 1-free range etc.) și oferă ouă ambalate în carton de 8–30 de bucăți. Compania acoperă peste 30% din piața națională de ouă ambalate și exportă circa 15% din producție.

Super Eggs, parte din Eurovo Group, produce și livrează la nivel național și internațional atât ouă pentru consum, cât și ouă pasteurizate și praf de ouă pentru industria alimentară. Dispune de centre mari de sortare şi ambalare certificate IFS/ETRS și își controlează întreg lanțul de producție, inclusiv hrana găinilor.

Este al doilea mare jucător industrial după Toneli,. Producția sa anuală este estimată la cca 63 milioane ouă pe an, în principal comercializate prin supermarketuri și distribuție modernă.

În clasament se află și Ovoest, cu brandul „le Naturelle”. Compania controlează întreg ciclul de producție, de la puiul de o zi până la ambalare, la standarde europene.

Aproximativ 50% din producție este livrată pe piața internă și restul este orientat spre export. Este un jucător puternic în segmentul ouălor roșii de consum proaspete, prezent în marile lanțuri de retail.

Și producătorii mai mici…

Acestor mari producători li se adaugă și companii mai mici. Framo România produce ouă proaspete comercializate în rețelele de retail. Posedă certificări de calitate IFS. Producția nu este centralizată într-un brand foarte vizibil.

Ovo Product este o cooperativă agricolă. Ea livrează pieței peste 38 milioane ouă anual. Dispune de o linie modernă de sortare și ambalare.

Platforma Avicola Mihăilești, aparținând Agroland Business System, produce ouă de consum și pui de o zi pentru piața internă. Este integrată într-un holding cu activități diverse în agricultură. Acoperă o parte semnificativă a cererii de ouă în regiunea sa de operare

AviPutna este cunoscută pentru brandurile sale „Din ogradă” și „La sol”. Ouăle sale au certificări prestigioase și sunt prezente în marile rețele de retail.

Şerban Holding are în curs o investiție în Orbeni, în zona Bacăului. Proiectul este centrat pe o fermă cu capacitate de aproximativ 50 milioane ouă pe an.