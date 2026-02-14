Producătorul american de utilaje agricole John Deere, cunoscut pentru avansul tehnologic în domeniul mașinilor autonome și al conectivității digitale, a investit într-o companie care nu dezvoltă tractoare sau combine, ci roboți umanoizi, conform publicației Agrarheute.

Grupul Deere, din care face parte marca de utilaje agricole și de construcții John Deere, a participat la o rundă de finanțare pentru compania americană Apptronik, alături de branduri importante precum Google și Mercedes-Benz.

Apptronik dezvoltă roboți umanoizi bazați pe inteligență artificială, capabili să imite atât aspectul, cât și mișcările oamenilor. Compania a fost fondată în cadrul University of Texas din Austin și are în prezent aproximativ 300 de angajați.

Un prim model dezvoltat de Apptronik se numește Apollo. Robotul a fost conceput pentru a prelua munci fizice solicitante și poate fi utilizat în domenii precum îngrijirea persoanelor, industria de producție sau logistică, acolo unde sunt necesare abilități similare celor umane.

520 de milioane de dolari într-o singură rundă

Deși alte companii investiseră anterior în Apptronik, aceasta este prima participare a John Deere. Suma exactă investită de grupul american nu a fost făcută publică.

În total, Apptronik a atras 520 de milioane de dolari în actuala rundă de finanțare. Împreună cu o rundă anterioară din 2025, compania a strâns aproape un miliard de dolari pentru extindere și dezvoltarea unor noi proiecte.

Ce înseamnă pentru agricultură

La începutul lunii ianuarie, John Deere a prezentat la Consumer Electronics Show CES 2026 din Las Vegas progresele tehnologice în domeniul utilajelor agricole autonome, demonstrând capacitatea companiei de a integra sisteme avansate de conducere fără operator.

Printre exemplele recente se numără modelul John Deere 9RX, care poate funcționa autonom pe câmp. Utilajul dezvoltă 913 cai putere și cântărește peste 33 de tone, iar sistemele de conducere autonomă au fost îmbunătățite prin utilizarea camerelor stereo.

Deocamdată, compania nu a oferit detalii despre modul în care roboții umanoizi ar putea fi integrați în agricultură și nici nu a publicat informații oficiale despre această investiție.

Totuși, decizia de a susține un start-up specializat în robotică sugerează că John Deere ia în calcul, pe termen lung, extinderea automatizării și dincolo de utilajele tradiționale, inclusiv prin dezvoltarea unor sisteme capabile să preia activități care, până acum, necesitau intervenție umană directă.