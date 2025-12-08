Producătorul american de utilaje agricole John Deere a lansat o amplă campanie de recrutare adresată foștilor membri ai armatei, cu scopul de a atrage ingineri militari în sectorul agricol. Inițiativa vine pe fondul deficitului tot mai accentuat de specialiști în domeniul tehnic.

Potrivit publicației britanice FarmingUK, citată de Agrarheute, compania caută în mod activ foști soldați, marinari și membri ai forțelor aeriene, considerând că experiența acestora în domeniul echipamentelor militare îi transformă în „candidați ideali” pentru a lucra la dezvoltarea și mentenanța utilajelor agricole de ultimă generație.

„Inginerii militari sunt extrem de bine pregătiți pentru a lucra cu tehnologie complexă. În actualul context al lipsei de forță de muncă specializată, avem nevoie urgentă de astfel de competențe”, transmite compania.

De la tancuri la combine agricole

Un fost soldat, care în trecut repara tancuri în zone de conflict, a povestit pentru John Deere cum, în prezent, lucrează la utilaje de recoltat. Mai mult, acesta susține webinare în cadrul programului „John Deere Military Hiring Programme”. Într-un interviu pentru FarmingUK, el a declarat că „tranziția de la industria de apărare la agricultură este mult mai firească decât își imaginează mulți”.

Nevoia de ingineri capabili să intervină asupra unor utilaje din ce în ce mai sofisticate este în continuă creștere, iar lipsa personalului calificat devine tot mai evidentă în industria construcțiilor de mașini agricole.

„Disponibilitatea permanentă pentru intervenții rapide, specifică agriculturii, este identică celei din armată. Echipamentele trebuie reparate cât mai repede și repuse în funcțiune, exact ca într-o misiune militară”, a mai explicat fostul soldat.

Disciplină, experiență și capacitate de rezolvare a problemelor

Pentru el, trecerea la John Deere a reprezentat „pasul corect spre viața civilă”. Programul de recrutare al companiei oferă sprijin complet pentru reconversia profesională.

„Programul nostru oferă suport structurat pentru recalificare, pune în legătură candidații cu persoane din rețeaua John Deere care au parcurs deja această tranziție și asigură cursuri gratuite de formare înainte ca cei acceptați să fie repartizați către dealeri din Marea Britanie și Irlanda”, precizează compania.

Reprezentanții John Deere consideră că „inginerii militari, datorită disciplinei, capacității de rezolvare a problemelor și experienței în lucrul cu mașini complexe și sisteme de diagnosticare, adesea similare celor din agricultura modernă și din peisagistică, sunt deosebit de potriviți pentru meserii tehnice”.