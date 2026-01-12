Creşterea cererii pentru băuturi fără alcool şi orientarea consumatorilor către opţiuni mai sănătoase au dus la un randament bursier de 69% pentru companiile din acest segment în ultimii cinci ani, în timp ce producătorii tradiţionali de alcool au înregistrat pierderi de 26%, potrivit unei analize realizate de platforma de investiţii eToro, transmite Agerpres.

Conform sursei citate, compania de băuturi energizante şi pentru fitness Celsius conduce clasamentul cu un randament de 211%, în timp ce grupurile producătoare de băuturi spirtoase trag în jos coşul de băuturi alcoolice.

“În timp ce mulţi în întreaga lume îşi propun să înceapă anul fără alcool, o nouă analiză a platformei de tranzacţionare şi investiţii eToro oferă o lectură sobră pentru producătorii de alcool cotaţi la bursă, întrucât investitorii continuă să se îndrepte către alternative de băuturi fără alcool. Această schimbare ajunge treptat şi în Europa de Est, unde piaţa berii din România înregistrează o creştere rapidă a opţiunilor fără alcool, susţinută de o conştientizare crescută a importanţei sănătăţii şi de lansarea de produse fără alcool de către marii producători de bere”, arată analiza.

Consumul de alcool din România, printre cele mai mici

În acest context, eToro a comparat două coşuri cu ponderi egale de acţiuni: unul format din mari producători de alcool şi unul alcătuit din companii de băuturi nealcoolice.

“În ultimii cinci ani, coşul de acţiuni ale producătorilor de băuturi fără alcool a crescut cu 69%, în timp ce coşul producătorilor de alcool a scăzut cu 26%. Diferenţa nu se limitează la evoluţiile pe termen lung. În ultimul an, mărcile de băuturi fără alcool au câştigat 24%, comparativ cu o scădere de 6% pentru producătorii de alcool. În trei ani, acţiunile producătorilor de băuturi fără alcool au crescut cu 18%, în timp ce acţiunile producătorilor de alcool au scăzut cu 29%”, mai arată cercetarea.

România se numără printre statele UE cu cel mai redus consum zilnic de alcool, cu mai puţin de 3% din populaţie declarând că bea alcool în fiecare zi, ceea ce o plasează alături de Suedia şi mai multe state baltice în partea de jos a clasamentului european, potrivit datelor Eurostat.

În acest context, consumul nociv de alcool din România rămâne concentrat mai degrabă în episoade sporadice de exces, decât gestionat prin mecanisme de moderare pe termen lung, precum înlocuitorii fără alcool sau provocări de tipul “Dry January”.

Dry January, din 2013

Potrivit Institutului Naţional de Statistică, în 2024 consumul mediu de alcool pe cap de locuitor a scăzut pentru vin şi băuturi spirtoase, în timp ce consumul de bere a rămas relativ constant. În acelaşi timp, consumul de bere nealcoolică a crescut cu 12,5%, în timp ce cel de apă minerală şi băuturi răcoritoare a scăzut.

“Peisajul consumului de alcool din România arată o orientare rapidă către berea fără alcool, în special în rândul consumatorilor mai tineri, mai atenţi la sănătate. Combinaţia dintre scăderea volumelor de vin şi băuturi spirtoase, stagnarea cererii de bere cu alcool şi creşterea de două cifre a berii fără alcool indică o reevaluare generaţională a consumului de alcool”, a declarat Bogdan Maioreanu, analist de piaţă la eToro, citat în comunicat.

Mişcarea “Dry January”, lansată iniţial în 2013 în Marea Britanie ca iniţiativă de sănătate publică, a devenit între timp un fenomen global.

La rândul său, Maximilian Wienke, analist de piaţă la eToro, a arătat că “pieţele reflectă această schimbare de ani buni, iar producătorii tradiţionali de alcool se confruntă cu dificultăţi în a genera creştere”.

“Sectorul băuturilor nu este în declin, dar sursa creşterii se schimbă. Investitorii devin mai selectivi şi susţin companiile care au mixul potrivit de produse, capacitate de inovare şi expunere la noile obiceiuri de consum”, a mai spus Wienke.