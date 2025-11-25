CICh Năvodari, singurul producător din România specializat în producţia de îngrăşăminte tehnologice de nişă, a înregistrat o creştere de 15% a vânzărilor în primele 10 luni ale anului, ajungând la 154 milioane lei, conform unui comunicat al companiei, transmite Agerpres.

Astfel, CICh îşi consolidează poziţia pe piaţa internă a îngrăşămintelor, unde tot mai mulţi fermieri aleg produsele româneşti speciale şi din ce în ce mai mulţi înţeleg importanţa îngrăşămintelor tehnologice şi a rolului lor în maximizarea randamentului culturilor şi reducerea pierderilor la sol, menţionează sursa citată.

“Creşterea segmentului de nişă, adică al îngrăşămintelor speciale, arată clar că tot mai mulţi fermieri urmăresc eficienţa investiţiilor, nu doar preţul pe tonă. Produsele cu tehnologie oferă valoare adăugată reală pentru randamentul culturilor, iar acest lucru se reflectă direct în calitatea recoltelor, menţinerea terenurilor agricole în formă excepţională şi deci implicit evoluţia noastră financiară. Vom continua să investim în soluţii care contribuie la agricultura performantă, adaptată condiţiilor actuale”, a declarat Ernesto Sudati, fondator şi preşedinte CICh Năvodari.

Acesta a subliniat importanţa pe care o acordă strategiei pe termen lung a combinatului şi lupta continuă pentru depăşirea obstacolelor date de preţurile volatile, costurile energiei şi a materiilor prime şi de impredictibilitatea climei.

Potrivit sursei citate, în 2025, piaţa europeană a îngrăşămintelor a rămas marcată de fluctuaţii semnificative ale preţurilor la azot, potasiu şi fosfor, cauzate de costurile energiei şi dezechilibrele logistice.

“Fermierii români sunt printre cei mai afectaţi din regiune, în condiţiile în care peste 60% din necesarul naţional este acoperit prin importuri. În 2024, România a importat circa 1,5 milioane de tone de îngrăşăminte chimice, dintre care 358.000 de tone (aproape un sfert) au provenit din Federaţia Rusă. Rusia rămâne principalul furnizor, urmată de Maroc, Grecia, Egipt, Serbia şi Turcia”, se mai arată în comunicat.

Totodată, sursa menţionată precizează a acest context este agravat de tarifele vamale punitive impuse de Uniunea Europeană asupra importurilor din Rusia şi Belarus, cu scopul de a limita fluxurile comerciale şi de a reduce dependenţa economică. În paralel, deprecierea euro, lipsa stocurilor şi dificultăţile de transport accentuează incertitudinile din piaţă.