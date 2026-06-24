O afacere de familie din localitatea Izvoarele, județul Giurgiu, face apel la consumatori să susțină producția locală și agricultura românească. Proprietarii Livezii Bogland spun că, deși produc cireșe ecologice certificate, nu au reușit încă să ajungă pe rafturile marilor lanțuri de supermarketuri și se bazează în continuare pe vânzarea directă către clienți.

În această perioadă, în livadă se recoltează cireșele din soiul Kordia, apreciate pentru dimensiunea mare a fructelor și gustul dulce. Potrivit producătorilor, fructele sunt culese în fiecare dimineață și livrate în aceeași zi. „Mulți dintre voi ne cunoașteți deja cireșele. Le-ați gustat, le-ați cumpărat de-a lungul anilor și știți că în spatele lor sunt multă muncă, pasiune și grijă pentru fiecare fruct care ajunge la voi”, au transmis reprezentanții Livezii Bogland într-un mesaj adresat comunității pe rețelele sociale.

Agricultura locală caută sprijin direct din partea consumatorilor

În ultimii ani, numeroși producători agricoli au semnalat dificultățile întâmpinate în accesarea marilor rețele de distribuție. Costurile logistice, volumele solicitate de retaileri și condițiile comerciale impuse de marile lanțuri reprezintă adesea obstacole importante pentru fermele de dimensiuni mici și medii.

În acest context, Livada Bogland încearcă să își dezvolte propria rețea de distribuție și să ajungă direct la consumatori. „Deși producem local și ecologic, încă nu am reușit să ajungem pe rafturile marilor supermarketuri. De aceea ne bazăm pe cea mai valoroasă resursă pe care o avem: comunitatea noastră”, au explicat producătorii.

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Aceștia îi încurajează pe consumatori să aleagă produse românești și să susțină fermele locale prin achiziții directe.

Cireșe ecologice din soiul Kordia

În prezent, livada comercializează cireșe ecologice din soiul Kordia, unul dintre cele mai apreciate soiuri de cireșe târzii cultivate în Europa. Fructele sunt recunoscute pentru dimensiunea mare, pulpa fermă și gustul intens dulce. Producătorii spun că recoltarea se face zilnic, iar livrările sunt organizate astfel încât fructele să ajungă cât mai repede la consumatori.

Pe lângă comenzile individuale, livada asigură și livrări directe pentru comenzi mai mari, destinate grupurilor de consumatori, birourilor sau comunităților locale.

O provocare pentru micii producători

Mesajul transmis de Livada Bogland reflectă o realitate întâlnită în cazul multor producători agricoli români. Deși există o cerere tot mai mare pentru produse locale și ecologice, accesul la canalele mari de distribuție rămâne dificil pentru numeroase ferme de familie. În aceste condiții, producătorii încearcă să își construiască propriile comunități de clienți și să promoveze consumul de produse românești prin intermediul rețelelor sociale și al vânzării directe. „Dacă nu aveți nevoie acum de cireșe, o distribuire ne-ar ajuta enorm. Poate mesajul nostru ajunge la cineva care caută exact ceea ce oferim noi: cireșe ecologice românești, culese astăzi și livrate astăzi”, au transmis reprezentanții livezii.

Pentru această afacere de familie din Giurgiu, susținerea comunității rămâne una dintre cele mai importante resurse într-o piață în care concurența cu marile rețele comerciale este tot mai puternică.