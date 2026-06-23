Val de căldură în Europa. Pot băuturile fierbinți să răcorească organismul? Ce spun studiile și care sunt recomandările specialiștilor

23 iun. 2026, Articole / Reportaje
Val de căldură în Europa. Pot băuturile fierbinți să răcorească organismul? Ce spun studiile și care sunt recomandările specialiștilor
FOTO: Dreamstime/Lemonsoup Whangchom
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Mai multe state europene se confruntă cu un nou val de căldură, iar autoritățile au emis avertizări privind temperaturile extreme și riscurile asociate pentru sănătate. Printre țările afectate se numără și Marea Britanie, unde meteorologii estimează că valorile termice ar putea depăși recordurile lunii iunie, notează Mediafax.

Specialiștii avertizează că, pe lângă temperaturile ridicate din timpul zilei, nopțile vor rămâne foarte calde și umede. Aceste condiții îngreunează recuperarea organismului după expunerea la căldură și cresc riscurile pentru persoanele vârstnice, copiii mici și cei care suferă de afecțiuni cronice.

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Băuturile fierbinți nu oferă întotdeauna un efect de răcorire

În contextul temperaturilor extreme, revine frecvent întrebarea dacă băuturile fierbinți pot ajuta organismul să se răcorească mai eficient decât cele reci.

Potrivit unor cercetări realizate la Universitatea Loughborough din Marea Britanie, consumul băuturilor fierbinți stimulează transpirația. În condiții de aer uscat, evaporarea acesteia poate contribui la răcirea corpului și poate crea o senzație mai accentuată de confort termic.

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Totuși, în perioadele caracterizate de temperaturi foarte ridicate și umiditate crescută, mecanismul devine mai puțin eficient. Transpirația se evaporă mai greu, iar organismul pierde cantități importante de lichide fără a beneficia de același efect de răcire.

Ceaiuri

FOTO: Freepik

Hidratarea, cea mai importantă măsură în timpul caniculei

Experții subliniază că diferențele dintre consumul băuturilor reci și al celor fierbinți sunt relativ mici în ceea ce privește influența asupra temperaturii corporale. În schimb, băuturile reci oferă de regulă o senzație imediată de răcorire și confort.

Medicii recomandă ca principala preocupare în perioadele caniculare să fie menținerea unei hidratări corespunzătoare. În zilele foarte călduroase, necesarul de lichide crește, iar consumul regulat de apă contribuie la prevenirea deshidratării și a complicațiilor asociate.

Specialiștii recomandă, de asemenea, evitarea expunerii la soare în intervalele cu temperaturi maxime, purtarea hainelor lejere și menținerea unor temperaturi cât mai scăzute în locuințe. Persoanele vulnerabile sunt sfătuite să acorde atenție simptomelor precum amețeala, slăbiciunea, durerile de cap sau senzația accentuată de sete.

Meteorologii avertizează că episoadele de caniculă sunt tot mai dese și mai intense în Europa. Specialiștii asociază această tendință cu schimbările climatice, care favorizează apariția fenomenelor meteorologice extreme și creșterea frecvenței valurilor de căldură.

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