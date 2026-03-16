Pentru România, acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur poate avea efecte ambivalente. Pe de o parte, deschiderea pieței europene pentru anumite produse agricole sud-americane ar putea crește presiunea concurențială asupra unor sectoare sensibile din UE. Pe de altă parte, România ar putea beneficia indirect de accesul mai bun pe piețele din Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay pentru anumite produse agroalimentare.

Impact limitat asupra principalelor produse agricole românești

Structura agriculturii românești sugerează că impactul direct al acordului asupra producției interne ar putea fi relativ moderat. România este în primul rând un exportator major de cereale în interiorul pieței europene, în special grâu și porumb. Aceste produse sunt exportate în mare parte în cadrul pieței unice europene sau către state din bazinul mediteranean și din Orientul Mijlociu.

În schimb, acordul UE–Mercosur se concentrează în principal pe liberalizarea comerțului pentru produse precum carnea de vită, carnea de pasăre, zahărul și etanolul – sectoare în care România nu este unul dintre principalii producători din Uniunea Europeană. Din această perspectivă, presiunea concurențială asupra fermierilor români ar putea fi mai redusă decât în cazul unor state precum Franța sau Irlanda, unde sectorul zootehnic are o pondere mult mai mare în economie.

Totuși, anumite segmente ale agriculturii românești ar putea resimți efecte indirecte. De exemplu, o creștere a importurilor de carne de vită sau de pasăre din Mercosur ar putea influența prețurile pe piața europeană a cărnii, afectând producătorii din UE, inclusiv pe cei din România.

Sectorul zootehnic – potențial punct sensibil

Deși România nu este un actor dominant în producția de carne de vită la nivel european, sectorul zootehnic rămâne important pentru economia rurală, mai ales în zonele de deal și de munte. În aceste regiuni, creșterea bovinelor reprezintă adesea una dintre puținele activități agricole viabile.

Importurile suplimentare de carne de vită la prețuri competitive din America de Sud ar putea exercita presiune asupra prețurilor interne din Uniunea Europeană. În acest scenariu, fermierii români ar putea resimți efectele indirecte ale liberalizării comerciale, chiar dacă volumul importurilor este limitat prin contingente tarifare.

Posibile oportunități pentru exportatorii români în Mercosur

Pe de altă parte, acordul UE-Mercosur deschide și anumite oportunități pentru exportatorii români de produse agroalimentare. Eliminarea sau reducerea tarifelor vamale în țările Mercosur ar putea facilita accesul unor produse europene pe aceste piețe.

Pentru România, oportunitățile ar putea apărea în special în sectoare precum vinurile și băuturile alcoolice.

Desigur, un alt sector care s-ar deschide ar fi acela al produselor alimentare procesate. Dar, din păcate, la ora actuală, țara nostră suferă din cauza lipsei procesatorilor.

Aceeași situație se prezintă și în domeniul produselor de panificație și patiserie.

Protecția indicațiilor geografice europene pe piețele Mercosur ar putea contribui la consolidarea poziției produselor agroalimentare de calitate pe aceste piețe. În cazul în care produse românești cu indicație geografică ar fi incluse în listele protejate, exportatorii români ar beneficia de un avantaj competitiv suplimentar.

Dar aceste avantaje ar putea fi valorrificate doar cu condiția creșterii, calitative și cantitative a sectorului de procesare. În lipsa capacităților de procesare, niciun fel de prevederi ale acordului nu pot fi valorificate.

România, între oportunitate și prudență

Poziția României față de acordul UE-Mercosur reflectă această balanță între oportunități și riscuri. Autoritățile române au susținut în principiu extinderea acordurilor comerciale ale Uniunii Europene, dar au subliniat necesitatea protejării fermierilor europeni prin mecanisme eficiente de salvgardare.

Pentru România, miza principală nu este atât competiția directă cu producătorii sud-americani, cât stabilitatea pieței agricole europene. Evoluția prețurilor în cadrul pieței unice și distribuția beneficiilor comerciale între statele membre vor determina în mare măsură impactul real al acordului asupra agriculturii românești.

În acest sens, acordul UE-Mercosur ar putea reprezenta mai degrabă un factor de ajustare a pieței agricole europene decât o schimbare structurală majoră pentru agricultura României. Beneficiile sau riscurile vor depinde în mare măsură de modul în care vor evolua fluxurile comerciale după intrarea în vigoare a acordului și de capacitatea fermierilor europeni de a se adapta la o concurență globală mai intensă.