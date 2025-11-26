Pluxee, lider global în beneficii extrasalariale, împreună cu FoodFix, lansează proiectul „Prânz la Fix”, o inițiativă care conectează valoarea tichetului de masă cu o experiență culinară completă: rețete echilibrate, planificare inteligentă a meselor și acces rapid la ingrediente, plătite direct în aplicație cu cardul de masă Pluxee Gusto.

Proiectul marchează și introducerea unei noi funcționalități în aplicația FoodFix: plata ingredientelor necesare pregătirii meselor, pe baza rețetelor selectate din aplicație, cu cardul de masă Pluxee Gusto și cumpărături de la Kaufland, livrate direct acasă, prin Wolt.

Prin acest parteneriat, utilizatorii cardurilor de masă Pluxee Gusto beneficiază nu doar de valoarea tichetelor de masă oferite de angajator pentru fiecare zi lucrătoare, ci și de un ecosistem digital, care îi ajută să își planifice mesele de la serviciu mai inteligent, să își gestioneze bugetul și să aibă acces la ingredientele necesare prin câteva click-uri.

„Prânz la Fix”, cartea de bucate digitală

În centrul proiectului se află cartea de bucate digitală „Prânz la Fix”, disponibilă în aplicația FoodFix, cu 22 de rețete necesare zilelor lucrătoare dintr-o lună, create special de Chef Cătălin Scărlătescu.

Fiecare rețetă pentru prânzul de la serviciu este construită astfel încât ingredientele să valoreze între 40 și 50 de lei, similar cuantumului maxim al unui tichet de masă.

Aplicația FoodFix, prin integrarea tehnologiei AI, propune rețete echilibrate, planificarea meselor, informații despre valorile nutritive ale ingredientelor și preparatelor și ghidaj pas cu pas.

„Prânz la Fix” oferă soluții ideale pentru pachetul de luat la serviciu, dar și pentru prânzul de acasă.

Noile funcționalități FoodFix: adaugi ingredientele în coș direct din rețetă, poți plăti cu cardul de masă Pluxee Gusto, iar livrarea se face prin Wolt

Lista de cumpărături, trimisă direct la Kaufland

Odată cu lansarea „Prânz la Fix”, FoodFix introduce o integrare nouă în aplicație:

Ingredientele rețetelor pot fi adăugate instant în lista de cumpărături din FoodFix;

Lista de cumpărături poate fi trimisă direct către Kaufland, ingredientele pot fi plătite cu cardul de masă Pluxee, iar livrarea este realizată prin Wolt, în cele 34 de orașe în care serviciul este disponibil.

Utilizatorul parcurge un flux simplu și clar: alege rețeta → adaugă ingredientele → comandă → plătește → primește produsele acasă și poate începe să gătească ghidat de Chef Cătălin Scărlătescu. Toate acestea putând fi realizate rapid, fără efort din partea utilizatorilor.

Trebuie precizat că toate costurile asociate livrării se plătesc separat de cele ale ingredientelor, care sunt achitate cu cardul de masă Pluxee Gusto, și este necesar ca utilizatorul să adauge un card bancar eligibil la plată, de credit sau debit.

„Ne dorim ca Pluxee Gusto, cardul de masă, să fie un instrument real de sprijin pentru oameni, nu doar o sumă dedicată prânzului zilnic de la serviciu. Alături de FoodFix și partenerii noștri, arătăm cum un tichet de masă se poate transforma într-o experiență completă: planificare, generarea listei de cumpărături, comandarea și livrarea ingredientelor acasă și pregătirea preparatelor în sine”, a susținut într-un comunicat de presă, Gabor Olajos, Country Managing Director, Pluxee România & Bulgaria.

„Împreună cu Pluxee, Kaufland și Wolt, reușim să conectăm tichetele de masă cu rețete relevante și cu livrarea rapidă a ingredientelor. „Prânz la Fix” arată concret cum poți mânca bine, organizat și eficient, folosind la maximum beneficiile pe care le ai deja.”, a precizat Mihai Găvan, CEO, FoodFix.

Beneficiile dedicate utilizatorilor Pluxee

În cadrul campaniei „Prânz la Fix”, utilizatorii cardurilor de masă Pluxee beneficiază de:

Acces gratuit la cartea de bucate digitală „Prânz la Fix” în aplicația FoodFix care include 22 de rețete asigurând varietatea necesară pentru fiecare zi lucrătoare dintr-o lună;

30 de zile gratuite de utilizare a aplicației;

20% reducere la abonamentul anual FoodFix.

Beneficiile se activează prin introducerea codului Pluxee20 în aplicația FoodFix (disponibilă în App Store și Google Play).