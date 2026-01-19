Peste 200 de fermieri români vor participa, marţi, la Strasbourg, la protestele îndreptate împotriva Acordului Mercosur, alături de agricultori din alte state membre ale Uniunii Europene, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

O mare adunare a fermierilor este planificată în faţa sediului Parlamentului European de la Strasbourg pe 20 ianuarie.

“Mai bine de 200 de fermieri din România, membri Pro Agro şi ai Alianţei pentru Agricultură şi Cooperare, fac deplasare la Bruxelles pentru a-şi manifesta indignarea faţă de ceea ce cuprinde acordul Mercosur pe agricultură. Alături de fermieri din toate statele UE, vom fi mai mult de 10.000 de fermieri în Piaţa Parlamentului de la Strasbourg”, a declarat, luni, preşedintele Pro Agro, Ionel Arion.

Potrivit acestuia, fermierii români vor fi în Piaţa Parlamentului până la ora 16:00, iar fermierii francezi vor protesta şi ziua următoare, întrucât votul în Parlamentul European a fost amânat pentru 21 ianuarie.

“Eu conduc grupul României. La ora 6:00 decolează avionul din Bucureşti, la ora 9:00 aterizăm acolo, iar la ora 10:30 încep protestele. Cel mai probabil vom fi în piaţă până la ora 16:00, iar colegii francezi vor veni şi pe 21 în piaţă, pentru că înţeleg că au amânat votul. Nu îl vor da mâine, îl vor da poimâine. Noi participăm doar mâine, pentru că nu am ştiut că vor amâna, am aflat foarte târziu. Noi am închiriat o cursă charter care pleacă mâine, stă acolo cu noi şi mâine seară ne aduce înapoi”, a explicat Arion.

Se anunță acțiuni de protest și fața guvernului, în Piața Victoriei

Întrebat dacă fermierii intenţionează să protesteze şi în România, preşedintele Pro Agro a răspuns: “În funcţie de rezultatul pe care îl vom vedea în urma votului, toate organizaţiile profesionale din România se vor aduna, cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare – pentru că aşteptăm să vedem răspunsurile – ne vom aduna la începutul săptămânii viitoare şi vom decide următoarea cale de dialog, dacă mai există ea sau nu. Cel mai probabil, da, vom fi puşi în faţa faptului împlinit de a organiza proteste în Piaţa Victoriei, în Bucureşti”.

La 21 ianuarie 2026, este programat în sesiunea PE şi votul asupra unei cereri de aviz a PE către Curtea Europeană de Justiţie privind compatibilitatea Acordului de parteneriat UE-Mercosur (APEM) şi Acordului comercial interimar (ITA) cu tratatele europene. Demersul privind acest vot a fost iniţiat de circa 150 de eurodeputaţi care se opun acestui acord.

Votul privind sesizarea CJUE este separat de cel pe care Parlamentul European trebuie să-l dea pentru ratificarea acordului, vot care nu a fost încă programat, dar este aşteptat să se desfăşoare în februarie, martie sau aprilie. În pofida numeroşilor contestatari, în legislativul european pare să existe o majoritate favorabilă acordului, conform AFP.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a semnat la 17 ianuarie, la Paraguay, cele două acorduri dintre UE şi blocul sud-american Mercosur, alcătuit din Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay şi Bolivia.