Autoritatea Națională pentru Siguranța Lanțului Alimentar din Ungaria (Nébih) a confirmat prezența pestei porcine africane (PPA) în județul Baranya. Infecția a fost detectată într-o probă prelevată de la un mistreț împușcat la periferia așezării Old, la câteva sute de metri de granița cu Croația, a anunțat Nébih pe pagina sa web, potrivit Rador Radio România.

Conform informațiilor, mistrețul infectat a fost împușcat în județul Baranya, într-o zonă declarată ca fiind cu risc ridicat din cauza cazurilor de PPA din Croația. Infecția ar fi putut fi transmisă din Croația prin răspândirea naturală a PPA la mistreți. În urma confirmării cazului, întreaga zonă a 15 unități de gestionare a animalelor sălbatice a fost clasificată drept “zonă infectată” de către autoritatea ungară, fiind stabilite noi zone cu risc ridicat și în județele Baranya, Bács-Kiskun și Tolna.

Nébih a atras atenția asupra faptului că este o importanță majoră încotinuare prevenirea răspândirii bolii la porcii domestici, pentru care este esențial ca crescătorii de animale să respecte pe deplin prevederile privind prevenirea bolii.

Nébih a subliniat, totodată, că pesta porcină africană nu este periculoasă pentru oameni.

Autoritatea solicită deținătorilor de animale să anunțe serviciul de sănătate a animalelor în termen de 24 de ore dacă observă boală febrilă bruscă, deces sau simptome de sângerare în efectivul lor de porci.