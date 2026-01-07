La târgul anual CES 2026, PepsiCo a anunțat o colaborare pe mai mulți ani cu Siemens și NVIDIA, menită să îmbunătățească operațiunile de producție și lanțul de aprovizionare prin tehnologia avansată digital twin și inteligență artificială, informează FoodBev.com

Această inițiativă este prima de acest fel realizată de o companie globală de bunuri de larg consum, reprezentând un pas important în valorificarea inovației digitale pentru creșterea eficienței operaționale.

Pe măsură ce cererea pentru capacitatea de producție și distribuție continuă să crească, PepsiCo se bazează pe soluții digitale și AI pentru a-și optimiza facilitățile existente. Metodele tradiționale de extindere s-au dovedit lente și costisitoare, limitând capacitatea companiei de a se adapta rapid la schimbările de pe piață.

Ramon Laguarta, președinte și CEO PepsiCo, a declarat: „Scara și complexitatea afacerii PepsiCo, de la fermă la raft, sunt uriașe – și implementăm AI în întreaga noastră activitate pentru a răspunde mai bine cerințelor tot mai mari ale consumatorilor și clienților noștri”.

Parteneriatul va utiliza Siemens Digital Twin Composer, alimentat de bibliotecile NVIDIA Omniverse, pentru a crea digital twins bazate pe fizică ale facilităților de producție și depozitare PepsiCo.

Primele proiecte pilot ale PepsiCo din SUA au demonstrat deja rezultate promițătoare

Tehnologia va permite companiei să simuleze, să valideze și să optimizeze configurațiile facilităților înainte de orice modificare fizică, simplificând procesul de proiectare și sporind agilitatea operațională.

Jensen Huang, fondator și CEO NVIDIA, a subliniat potențialul transformator al digital twins pentru industriile fizice, cum sunt bunurile de larg consum: „Pentru companiile care dețin active reale, digital twins reprezintă fundamentul călătoriei lor în AI”.

Această colaborare urmărește să redefinească modul în care PepsiCo proiectează și operează facilitățile, folosind date în timp real pentru a crea un mediu digital complet care să îmbunătățească procesul decizional și eficiența operațională.

Noua soluție software a Siemens este concepută pentru a construi medii Industrial Metaverse la scară, permițând organizațiilor să aplice capabilități industriale de AI și simulare în timp real.

Această inovație va permite PepsiCo să combine datele digital twin 2D și 3D cu informații fizice în timp real, creând un mediu virtual de înaltă fidelitate pentru procesele sale de producție.

Primele proiecte pilot ale PepsiCo din SUA au demonstrat deja rezultate promițătoare, echipele reușind să optimizeze configurațiile facilităților pentru a obține o creștere de 20% a productivității și reducând semnificativ cheltuielile de capital prin descoperirea capacităților ascunse.

Athina Kanioura, CEO pentru America Latină și chief strategy and transformation officer global la PepsiCo, a descris inițiativa ca un „plan digital care reimaginează modul în care lanțul de aprovizionare este proiectat, construit și scalat”, consolidând angajamentul companiei de a construi un ecosistem operațional inteligent și receptiv.