O rețetă rapidă pentru vineri seara din ce avem prin frigider și cămară. Cu o conservă de fasole și câteva ouă, dacă avem mereu o rezervă strategică de paste în cămară, am rezolvat problema mesei de seară. Și nu oricum, ci cu o mâncare plină de gust dar totodată echilibrată, economică și sustenabilă. Totodată, nu mai puțin important, atât de rapid și ușor de făcut, încât nimeni nu poate da rateu.

Practic, față de o rețetă carbonara clasică, în care dăm gust pastelor folosind ouă și bacon (guanciale, în original) și o cantitate generoasă de piper proaspăt măcinat, de data asta înlocuim cuburile de bacon cu boabele de fasole.

Dar, pentru a inova, crema de ou crud o putem completa cu câteva linguri de conservă de pomodoro mai concentrată de tip passata. Avem, astfel, și un plus de gust, și de cremozitate, și de nutrienți.

O mâncare ideală pentru vegetarieni dar și pentru cine vrea să limiteze carnea înainte de relativul exces care ne paște pe toți de sărbători.

Ingrediente pentru 4 porții de paste cu fasole stil carbonara

350 g paste rigatoni sau alte paste scurte

250 g fasole din conservă sau fiartă acasă, bine scursă

3 ouă mari

3 linguri de passata de roșii

50 g brânză pecorino sau parmezan ras, după preferință)

ulei de măsline, sare și piper

Procedeu

De o parte, într-o oală încăpătoare, fierbem pastele, scurgându-le când sunt al dente. E suficient să respectăm indicațiile de pe pachet.

Separat, pregătim fasolea. Într-o tigaie antiaderentă încălzim câteva linguri de ulei, iar când s-a încălzit bine, fără să fie încins, adăugăm boabele de fasole bine scurse. Le ținem câteva minute la foc iute, până devin crocante la exterior și aurii. Condimentăm cu piper și completăm cu puțin sare.

Într-un mic bol separat, batem gălbenușurile de ou, separate de albușuri, cu conserva de roșii. Trebuie să rezulte un amestec cremos, de culoare mai mult sau mai puțin portocalie. Completăm cu o cantitate generoasă de piper.

Când pastele sunt gata scurse, le adăugăm peste fasolea din tigaie, după ce am stins focul. Amalgamăm relativ, apoi completăm și cu compoziția de ou și passata de roșii.

Continuăm să amestecă, până când sosul devine cremos. Secretul este ca oul să se coaguleze relativ în prezența restului de ingrediente calde. Fără însă să de coaguleze complet, ca atunci când gătim ouăle, ci să rămână cremă. Dacă e nevoie, completăm cu 2-3 linguri din apa fierbinte în care au fiert pastele, pentru a putea amalgama, dacă sosul e prea dens.

Odată amalgamat totul bine și obținut gradul de cremozitate ideal, pastele sunt gata de a fi servite, cât mai calde. Cu o cantitate generoasă de brânzeturi rase deasupra, la alegere, și încă puțin piper măcinat la moment.

Ca variantă alternativă, se poate elimina conserva de roșii, pentru cine preferă fără. Firește, cine preferă poate păstra procedeul și completa fasolea și cu câteva cuburi de bacon.

