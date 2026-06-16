Negocierile pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene (care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2028) au declanșat un conflict deschis între instituțiile de la Bruxelles. Parlamentul European a respins ferm propunerea înaintată de președinția cipriotă a Consiliului UE, avertizând că reducerile de fonduri ar periclita direct domenii strategice precum agricultura, coeziunea, apărarea și competitivitatea economică.

Eurodeputatul român Siegfried Mureșan (PPE) și colega sa din Portugalia, Carla Tavares (S&D), co-raportori ai Parlamentului pentru acest dosar, au trimis un avertisment direct liderilor europeni: „Nu există buget fără aprobarea Parlamentului.”

Comisia propune stagnare, Parlamentul cere +10%, Consiliul vrea tăieri

Miza disputei constă în viziunile radical diferite asupra dimensiunii viitorului cadru financiar:

Propunerea Comisiei Europene: Executivul european a propus un buget de 1,15% din Venitul Național Brut al statelor membre, un nivel aproape identic cu cel actual (1,14%).

Poziția Parlamentului European: Adoptată cu o largă majoritate pro-europeană, aceasta solicită o creștere cu 10% față de varianta Comisiei, argumentând că UE are mult mai multe responsabilități acum (securitate, spațiu cibernetic, apărare) și nu poate face mai mult cu aceiași bani.

Propunerea Consiliului (Președinția Cipriotă): Solicită o reducere cu 2% chiar și față de proiectul reținut de Comisie.

- articolul continuă mai jos -

Siegfried Mureșan a catalogat tăierile Consiliului drept „severe” și profund contradictorii cu discursul public al liderilor naționali:

„Nu poți spune, ca și Consiliu, că securitatea, apărarea și competitivitatea sunt noile noastre priorități (…), iar apoi să reduci alocările pentru aceste domenii cu 4%. În plus, președinția cipriotă propune tăierea unei treimi din alocarea pentru agricultură și a unui sfert din cea pentru coeziune. Parlamentul respinge ferm acest lucru.”

În cifre absolute, varianta Consiliului este cu 113 miliarde de euro sub nivelul actual pentru agricultură și cu 71 de miliarde de euro mai mică pentru politica de coeziune (din care România primește sume substanțiale).

Soluția Parlamentului: introducerea unei taxe digitale globale

Deoarece statele membre se confruntă cu constrângeri fiscale interne și nu pot contribui semnificativ mai mult din bugetele naționale, co-raportorii Mureșan și Tavares pledează pentru noi resurse proprii ale UE. Principala armă pusă pe masă este taxa digitală, aplicată corporațiilor din tehnologie care profită de pe urma pieței unice europene.

Întrebat dacă o astfel de taxă ar putea tensiona relațiile economice cu Statele Unite, Mureșan a explicat că măsura poate fi implementată diplomatic, prin dialog transatlantic, dar a lansat și un atac dur la adresa giganților tech:

„Ar fi o greșeală fundamentală să tăiem finanțarea pentru cetățenii noștri, pentru IMM-uri, pentru fermieri, doar pentru a-i permite lui Elon Musk, cea mai bogată persoană de pe planetă, să continue să se bucure de acces gratuit la piața unică europeană fără să contribuie cu niciun cent.”

În plus față de sectorul digital, eurodeputata Carla Tavares a subliniat că pe masa discuțiilor se află și alte variante de venituri proprii, inclusiv taxarea sectorului de jocuri online.

Bugetul de bază trebuie aprobat până la finalul anului 2026

Parlamentul European cere Consiliului să lase la o parte temporizările și să înceapă negocierile interinstituționale de urgență.

Miza calendarului este critică: bugetul de bază trebuie adoptat oficial până la sfârșitul anului 2026. Acest termen este vital pentru ca pe parcursul anului 2027 să poată fi votată legislația secundară națională. În caz contrar, fondurile destinate fermierilor, marilor proiecte de infrastructură sau programelor de securitate și apărare vor fi blocate și nu vor putea produce rezultate concrete începând cu data de 1 ianuarie 2028.