Ovăz copt cu ciocolată și banane: combinația perfectă între gust dulce și aport nutritiv, perfect pentru întreaga familie, reconfortant și sănătos

Preparatul din ovăz copt cu ciocolată și banane combină aromele clasice de banana bread cu textura cremoasă și caldă a unui mic dejun hrănitor. Bananele bine coapte adaugă dulceață naturală, în timp ce pudra de cacao și chipsurile de ciocolată oferă savoarea bogată. Preparatul poate fi făcut în avans și reîncălzit pe parcursul săptămânii, pentru un început de zi reușit. Poate fi servit simplu sau cu un adaos de iaurt sau unt de alune pentru o textură mai fină, recomandă eatingwell.com.

Nutriție și beneficii

Ovăzul copt cu ciocolată și banane oferă toate beneficiile ovăzului obișnuit, plus aport suplimentar de nutrienți. Ovăzul bogat în fibre se combină cu bananele pline de antioxidanți pentru o reinterpretare sănătoasă a clasicului banana bread. În timpul coacerii, ovăzul absoarbe laptele integral și devine moale și pufos. Bananele foarte coapte și siropul de arțar adaugă cantitatea potrivită de dulceață, iar vanilia și scorțișoara contribuie cu note subtile și calde. Cacaoa, ciocolata chips și migdalele completează aromele acestui mic dejun.

Ingrediente (6 porții)

3 banane foarte coapte

2 ouă mari

¼ cană pudră de cacao neîndulcită

3 linguri sirop de arțar

1 lingură unt nesărat, topit și răcit

1 lingură extract de vanilie

1 linguriță praf de copt

¾ linguriță scorțișoară măcinată

¼ linguriță sare

1½ cană lapte integral

2½ căni ovăz mare

¼ cană migdale feliate

2 linguri mini ciocolată semidulce chips

Mod de preparare