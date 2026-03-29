O descoperire recentă din domeniul microbiomului deschide noi perspective în ceea ce privește sănătatea musculară. Cercetătorii au identificat o bacterie intestinală asociată dietei mediteraneene care ar putea contribui la creșterea forței musculare, cel puțin în cazul animalelor de laborator. Potrivit unui studiu publicat în revista Gut și citat de Mediafx, persoanele cu mușchi mai puternici prezintă mai frecvent în flora intestinală bacteria Roseburia inulinivorans.

Cercetarea a inclus 90 de tineri și 33 de persoane în vârstă, iar forța musculară a fost evaluată prin testul de strângere a mâinii. Rezultatele au arătat că participanții cu cele mai bune performanțe aveau în intestin această bacterie specifică.

Roseburia inulinivorans este cunoscută pentru rolul său în digestia fibrelor și este întâlnită mai ales la persoanele care urmează o dietă mediteraneană, bogată în legume, fructe, pește și ulei de măsline.

Teste pe animale și rezultate promițătoare

Pentru a confirma legătura, cercetătorii au extins studiul pe șoareci. În urma administrării bacteriei, rozătoarele au înregistrat o creștere a forței musculare, ceea ce sugerează o relație directă între microbiom și performanța fizică. Rezultatele au atras interesul comunității științifice, iar autorii studiului au depus deja un brevet pentru utilizarea acestei bacterii în scopuri terapeutice.

Specialiștii iau în calcul dezvoltarea unor suplimente probiotice care să includă această bacterie, cu scopul de a stimula masa și forța musculară. În plus, descoperirea ar putea avea aplicații importante în tratamentul fragilității la vârstnici, o problemă frecventă asociată cu pierderea masei musculare.

Totuși, cercetătorii atrag atenția că există încă multe necunoscute. „Este nevoie de studii suplimentare pentru a vedea dacă bacteria poate fi conservată într-o pastilă și dacă rămâne suficient timp în intestin pentru a produce efecte”, subliniază autorii.

Drumul până la utilizare este lung

Deși rezultatele sunt promițătoare, specialiștii estimează că vor mai trece ani până când astfel de soluții vor ajunge pe piață. Sunt necesare studii clinice pentru a demonstra siguranța și eficiența în cazul oamenilor.

Descoperirea confirmă însă importanța microbiomului intestinal în sănătatea generală și sugerează că alimentația, în special cea inspirată din dieta mediteraneană, ar putea avea un rol mai complex decât se credea până acum. În acest context, cercetarea oferă o nouă direcție de explorare pentru medicina viitorului, în care bacteriile benefice ar putea deveni aliați în menținerea forței și mobilității.