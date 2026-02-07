Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, suntem aici să te ajutăm. Pregătim mâncare de iarnă, deja cu gândul la primăvară. Și desigur putem face batch cooking.

Iată ce vă propunem pentru meniul acestei săptămâni

Luni 9 februarie

Pentru micul dejun un shake de banane, iaurt și curmale. La prânz o fasoladă cu iz grecesc, iar la cină putem încerca câteva aripioare de pui cu salată verde.

Marți 10 februarie

Un breakfast cu o jumătate de avocado cu ou și roșii. La prânz ciorbă de pui cu paste de casă. Și pe seară o salată ezme, care sună exotic, dar semănă cu zacusca noastră.

Miercuri 11 februarie

La micul dejun sărățele cu brânză. La prânz avem curry indian cu linte și lipii de casă. Iar pe seară o supă cremă de ciuperci cu smântână.

Joi 12 februarie

La micul dejun ne reducem colesterolul cu ovăz, chia și lapte vegetal. La masa de prânz carofi cu cașcaval, iar seara o salată de morcovi cu iaurt și usturoi.

Vineri 13 februarie

Pentru micul dejun ne preparăm rapid o omletă „a fermierului”, cu bacon, sățioasă și plină de energie. La prânz servim o supă de legume minestrone. Iar pe seară, ca în fiecare vineri, paste, de casă cu sos de brânză, quatro fromaggi, pentru a încheia o zi cu tentă italiană.

Sâmbătă 14 februarie

Dimineață facem un sandwich keto cu „lipie” din broccoli. La prânz rulăm repede niște sarmale în foi de viță cu umplutură de orez. Iar seara, vom testa un aperitiv turcesc, foarte asemănător cu mămăliga cu brânză, kuymak.

Duminică 15 februarie

Dacă vrei un breakfast mai special fă niște clătite din brânză de vaci și banane. La prânz merg ardei umpluți cu carne de porc și niște papagomboți (stil Adi Hădean). Pe seară, un sandviș cu parizer pregătit în casă (e mai simplu decât crezi) și o salată de castraveți.

Rețetele le găsiți pe g4food.