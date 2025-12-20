Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, suntem aici să te ajutăm. În această săptîmână pregătim meniuri de Crăciun și desigur putem face și batch cooking.

Săptămâna care urmează este una festivă, cu Ajun, zile de Crăciun, Sf. Ștefan, mese îmbelșugate, vizite sau/și musafiri, abundență gastronomică și dulciuri în cantități nesănătoase. Nu ne omoară cu siguranță, dar ne complică digestia și ne adaugă kilograme, dacă nu suntem atenți. Așa că cel mai bine este să ne facem un plan alimentar și să păstrăm echilibrul, măcar în afara meselor festive principale de Sărbători.

Iată ce vă propunem pentru meniul acestei săptămâni:

Luni 22 decembrie

Zi de lucru normală; un mic dejun rapid cu câțiva biscuiți cu unt pregătiți pentru Crăciun și un iaurt; pentru prânz o salată cu ton sau un hummus cu dovleac și legume dacă țineți post, iar la cină cartofi gratinați cu ou.

Marți 23 decembrie

Deja am pregătit (probabil) bunătățile dulci pentru Crăciun. La micul dejun gustăm 2-3 cornulețe fragede sau fursecuri cu un pahar de lapte sau o cafea. La prânz ne luîm în pachet (dacă încă mergem la muncă) niște paste cu broccoli și ardei iuți, iar pe seară pregătim o salată cu somon afumat.

Miercuri 24 decembrie/ Ajunul Crăciunului

Câteva fructe dimineața (sau un shake în care punem și fulgi de ovăz, lapte vegetal, pe lângă fructele preferate). La prânz un sandwich sau o salată bulgărească cu mix de legume, șuncă și ou. Iar pe la mijlocul amiezii, spre seară punem masa de ajun cu fasole bătută sau făcăluită, murături și cârnați pentru cei care consideră că postul s-a terminat. O prăjiturică e îngăduită.

Joi 25 decembrie/ Prima zi de Crăciun

Încercăm un mid dejun mai proteic cu câteva boabe de struguri înveliți în brânză. Pentru că la masa de prânz vom pune de toate: aperitive (salată de boeuf, platou vegetarian și charcuterie, creveți etc), sarmale și evident, cozonac. Pe seară ar fi bine să luăm o pauză culinară sau să ne limităm la un kefir.

Vineri 26 decembrie/ A doua zi de Crăciun

Dimineață vom menține ritmul de mic dejun frugal, pentru că ne așteaptă din nou un prânz îmbelșugat. Poate a mai rămas ceva de ciugulit din aperitivele de ieri sau poate ne tentează o bucățică de albă ca zăpada lângă ceașca de cafea. La prânz vine rândul unei supe de pui cu tăieței sau găluște, fripturii de porc/pui/vită/curcan (fiecare ce-a gătit) cu murături, cartofi și legume la cuptor și puțin cozonac (dacă mai e loc). Pe seara câțiva creveți pil pil pregătiți repede în tigaie și o salată verde sunt ideali.

Sâmbătă 27 decembrie / Sf. Ștefan

Dacă am sărit ieri peste cozonac merge azi la micul dejun o felie întreagă, dacă nu ne îndulcim doar cu jumătate, să meargă bine cafeaua. La prânz putem adopta tradiția vestică a unor caneloni sau paste cu resturi de friptură și bechamel deasupra. Sau putem merge pe o variantă vegetariană pentru a mai lăsa puțin stomacul să respire. Seara, o supă cremă de legume va fi minunată.

Duminică 28 decembrie

E momentul să refolosim resturile de la mesele de Crăciun. O budincă de cozonac se prepară repede pentru micul dejun. La prânz vom integra resturi de carne, legume într-un pilaf ori un risotto. Punem și o salată bogată din legume proaspete alături. Iar seara, ne vom mulțumi cu câteva chifteluțe de ton cu dovlecei sau doar din dovlecei.