Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, suntem aici să te ajutăm. Pe fondul frigului din aceste zile de iarnă avem nevoie de mâncare consistentă, „de lingură”, cum zic mediteraneenii, tocănițe și supe sau ciorbe. Și desigur putem face și batch cooking.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Iată ce vă propunem pentru meniul acestei săptămâni

Luni 2 februarie

Pentru micul dejun omletă cu spanac și salată de roșii. Pentru prânz o ciorbă de văcuță, iar la cină putem încerca o salată de vinete cu ardei copți.

Marți 3 februarie

Un breakfast mai lejer, un shake de fructe și/sau legume cu lapte vegetal și fulgi de ovăz. La prânz mâncare de cartofi, mai altfel, cu carne tocată, iar alături câteva murături. Și pe seară o supă de pește, lejeră și caldă.

Miercuri 4 februarie

La micul dejun iaurt cu fructe de sezon. La prânz avem chiftele cu sos de muștar și o salată de varză cu usturoi. Iar pe seară o salată georgiană cu pui și praf de nuci.

Joi 5 februarie

La micul dejun papanași la cuptor, cu smântână și dulceață. La masa de prânz o somon la cuptor sau grătar cu piure de cartofi și legume coapte, iar seara alegem o rețetă sățioasă și ușor de pregătit, plăcintă cu carne de pui.

Vineri 6 februarie

Dimineață putem pregăti repede câteva clătite din banane și brânză de vaci. La prânz punem găluște pufoase într-o supă de oase de vită, un fel cald și consistent. Iar pe seara ne delectăm cu paste venețiene bigoli.

Sâmbătă 7 februarie

La micul dejun am avea timp să facem pizza bagels. Pentru un prânz mai festiv alegem șnițel în stil vienez cu sos de merișoare și piure de legume. Iar seara, vom testa un aperitiv-desert sărat, lava cake din cartofi cu brânză, reutilizând piureul de cartofi rămas de două zile.

Duminică 8 februarie

Dacă vrei un breakfast și un prânzz împreună, poți alege un brunch, pe la ora 11, prelungit cu mai multe feluri. Pune pe masă niște ouă poșate cu somon și avocado, o supă cuib de pasăre, o fripturică de vită cu cartofi dulci, iar ca desert un tiramisu. Pe seară, pentru că prânzul a fost foarte consistent, limitează-te la un cheesecake japonez (un iaurt cu biscuiți, de fapt), în care poți pune și câteva fructe.

Rețetele le găsiți pe g4food.