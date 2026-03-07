19 mart.
„Nu sparanghelului timpuriu”. Aceasta este opinia a 25 de proprietari de restaurante din zona Bassano, la nord de Veneția, după ce produsul gastronomic emblematic al regiunii a fost inclus în meniul unor restaurante încă din februarie, cu mai mult de 20 de zile înainte de începutul tradițional al sezonului.
Această poziție decisivă vine după ce mai mulți colegi au anunțat că vor servi primele „roți” ale produsului, maturate folosind o tehnică de încălzire a solului dezvoltată de fermierul Paolo Brotto, președintele Consorțiului Bassano DOP Asparagus, notează Corriere della Sera.
Acest lucru a stârnit controverse, iar președintele grupului de restaurante Confcommercio, Giovanni Scapin, și-a dat demisia.
Citește aticolul complet pe G4Media.ro
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți