Un meniu de Crăciun gustos, sățios și prietenos cu bugetul este posibil chiar și în contextul scumpirilor din ultima perioadă. Cu alegeri inspirate și porții echilibrate, o masă festivă pentru patru persoane poate fi realizată cu aproximativ 200 de lei, fără a renunța la gust sau la principiile unei alimentații corecte.

Aperitiv: platou ușor, cu legume și proteine de calitate

Pentru început, un platou simplu, dar echilibrat: salată de boeuf reinterpretată, cu mai multe legume și mai puțină maioneză, ouă umplute cu pastă de ton și iaurt, alături de murături de casă. Cost estimativ: 35–40 de lei.

Preparatele aduc fibre, proteine și reduc aportul de grăsimi față de variantele clasice.

Fel principal: friptură la cuptor cu garnitură de sezon

Pulpa de porc sau puiul întreg rămân variantele cele mai accesibile. O friptură de porc la cuptor, aromatizată cu usturoi și ierburi, alături de cartofi copți și salată de varză murată sau sfeclă roșie, poate costa în jur de 70–80 de lei pentru patru porții.

Combinația asigură sațietate, aport de proteine și un plus de vitamine din legumele de sezon.

Alternativă mai ușoară

Pentru cei care preferă un meniu mai lejer, peștele congelat (macrou, păstrăv) la cuptor, cu mămăligă și mujdei, este o opțiune accesibilă, cu un cost similar și beneficii nutriționale suplimentare datorită acizilor grași omega-3.

Desert: simplu, de casă

Un chec cu nucă sau un pandișpan cu mere, pregătit acasă, este mult mai ieftin decât deserturile cumpărate. Costul ingredientelor se situează între 20 și 25 de lei și permite controlul cantității de zahăr.

Buget total estimativ

Aperitiv: 40 lei

Fel principal + garnitură: 80 lei

Desert: 25 lei

Pâine, condimente: 20–30 lei

Total: aproximativ 165–175 de lei

Un astfel de meniu demonstrează că masa de Crăciun nu trebuie să fie nici excesiv de costisitoare, nici dezechilibrată din punct de vedere nutrițional. Porțiile moderate, preparatele gătite în casă și ingredientele de sezon pot transforma sărbătoarea într-un moment plăcut, fără risipă și fără presiune financiară.