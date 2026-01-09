Mecanismul prin care plantele recunosc bacteriile benefice ar putea reduce folosirea îngrășămintelor

Cercetători de la Centrul pentru Excelență în Științe Moleculare ale Plantelor din China au descoperit mecanismul prin care plantele leguminoase interacționează cu bacteriile din sol, o descoperire ce ar putea reduce folosirea îngrășămintelor chimice, informează Mediafax.

Potrivit cercetătorilor din Shanghai, rezultatele studiului ar putea permite extinderea simbiozei de fixare a azotului și la culturi care nu sunt leguminoase, precum orezul și porumbul, scrie China Daily.

De mult timp, oamenii de știință sunt de acord că rădăcinile plantelor leguminoase secretă un semnal chimic numit flavonoid, care este recunoscut de un factor de transcripție din bacteriile rizobiene, denumit NodD.

În cadrul acestui studiu, cercetătorii au reușit să determine structura cristalină de înaltă rezoluție a complexului format între proteina NodD a rizobiilor asociate mazării și un compus flavonoid.

Analiza a arătat în detaliu modul în care NodD recunoaște flavonoidele și a identificat elementele structurale-cheie ale proteinei care determină specificitatea recunoașterii semnalului.

Oamenii de știință sugerează că această recunoaștere extrem de precisă este rezultatul a milioane de ani de co-evoluție în habitate comune.

„Pentru ca parteneriatele să fie de succes, fiecare specie de leguminoase trebuie să își identifice cu precizie tulpina preferată de rizobii”, a declarat Jeremy Murray din Canada, unul dintre coordonatorii studiului.

„Acest lucru este realizat printr-un sistem reciproc de tip «dublă încuietoare și cheie»: bacteriile recunosc semnale flavonoide unice emise de plantă, iar, la rândul ei, planta recunoaște semnale specifice provenite de la rizobii”.

„Acest dialog chimic previne confuziile între parteneri atunci când mai multe specii de leguminoase cresc în apropiere una de cealaltă”, a adăugat el.

Studiul, coordonat de Jeremy Murray și Zhang Yu de la centrul CAS din Shanghai, a fost publicat vineri în revista Science.