Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) a solicitat, vineri, recunoaşterea agriculturii ca sector strategic de interes naţional, fundamentarea deciziilor publice pe studii de impact economico-social şi iniţierea unui dialog instituţional structurat între Guvern şi organizaţiile profesionale reprezentative ale fermierilor, transmite Agerpres.

„2026 trebuie să-l privim cu responsabilitate, dar şi cu determinare. Avem nevoie de politici coerente, de stabilitate legislativă, de finanţare predictibilă şi de o viziune naţională care să pună agricultura în centrul dezvoltării României”, se arată într-un comunicat al organizaţiei transmis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, LAPAR susţine în continuare: tratamentul echitabil al fermierilor români în cadrul politicilor europene; recunoaşterea rolului strategic al agriculturii în economie şi securitate alimentară; investiţiile în producţie, procesare şi depozitare, pentru a adăuga valoare în România; dialogul real cu autorităţile, bazat pe date, studii de impact şi soluţii aplicabile.

“La început de an, agricultura României rămâne, ca de fiecare dată, coloana vertebrală a economiei naţionale şi a stabilităţii sociale, în ciuda unui context dificil, marcat de presiuni economice, schimbări climatice, instabilitate geopolitică şi politici europene adesea insuficient adaptate realităţilor din teren. 2025 a fost unul al rezistenţei şi al responsabilităţii. Fermierii români au continuat să producă hrană pentru populaţie, să menţină viaţa economică a satului românesc şi să susţină securitatea alimentară a României şi a Uniunii Europene, chiar şi atunci când costurile au crescut, iar predictibilitatea a scăzut”, se mai scrie în comunicat.

LAPAR consideră că agricultura nu este doar un sector economic, ci “este un bun strategic naţional, o expresie a suveranităţii, a muncii şi a continuităţii acestei ţări”.