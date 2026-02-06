Milano găzduiește în această seară cina olimpică de gală organizată de Comitetul Internațional Olimpic la Fabbrica del Vapore, eveniment dedicat liderilor de stat și de guvern care vor participa mâine, sâmbătă, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, pe stadionul San Siro. Zona din fața clădirii, situată în apropiere de Corso Sempione, a fost complet securizată, accesul fiind permis doar persoanelor autorizate, transmite Il Giorno.

În Sala Cattedrale sunt așteptați aproximativ 500 de invitați, iar cina este programată între orele 20.20 și 22.00. Meniul conceput special pentru această ocazie pune accent pe tradiția și aromele italiene. Invitații vor avea în farfurie paccheri alla Vittorio, creația celebrului restaurant cu trei stele Michelin al fraților Cerea, vitello “ispirato a Milano” cu cartofi cremoși cu șofran, tiramisù și o selecție de deserturi miniaturale. La capitolul vinuri, organizatorii au ales Venezia Giulia Dunt’un pentru alb, Maurizio Zanella Rosso del Sebino pentru roșu, iar la desert Ben Ryé Donnafugata.

La cina de gală participă numeroși șefi de stat și de guvern, atât din țara gazdă, cât și din străinătate. Din Italia sunt prezenți președintele Republicii, Sergio Mattarella, și premierul Giorgia Meloni. Statele Unite sunt reprezentate de vicepreședintele J.D. Vance, sosit la Milano împreună cu secretarul de stat Marco Rubio.

Cine mai e pe lista invitaților

Printre invitații din casele regale europene se numără prințesa Anna, Princess Royal, membră a CIO, prințul Albert II of Monaco, de asemenea membru al CIO, Marele Duce Henri of Luxembourg și regele Willem-Alexander. Din afara Europei au ajuns la Milano prințul Wangchuck din Bhutan, prințul Al Hussein al Iordaniei și emirul Qatarului, Al Thani.

Lista invitaților confirmă amploarea diplomatică a evenimentului. La cina de gală sunt prezenți, printre alții, președintele Elveției, Guy Parmelin, președintele Albaniei, Bajram Begaj, fostul secretar general al ONU, Ban Ki-moon, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, care urmează să aibă mâine o întâlnire cu Giorgia Meloni, precum și președintele Ungariei, Tamas Sulyok.

De asemenea, participă Annalena Baerbock, președinta Adunării Generale a Națiunilor Unite, care astăzi a avut o întrevedere cu primarul orașului Milano, Giuseppe Sala. La eveniment se află și guvernatorul Lombardiei, Attilio Fontana, președintele CONI, Luciano Buonfiglio, și președintele Fundației Milano Cortina, Giovanni Malagò.

Cina olimpică de la Fabbrica del Vapore marchează simbolic începutul Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 și transformă, pentru o seară, Milano într-un veritabil centru al diplomației și sportului mondial.