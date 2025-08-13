Ai nevoie de foarte puțin pentru a pregăti rapid un brunch de vară gustos, care să-ți aducă satisfacția că ai mâncat ceva bun și să te mențină în formă. Sunt multe combinații pe care le poți face între legume proaspete și pate de ton. Pe acesta din urmă îl poți face în casă, din câteva ingrediente, în cazul în care nu-l ai deja gata preparat.

De ce să alegi pateul de pește?

Pe lângă faptul că este practic, pateul de ton are și beneficii nutriționale importante, care se potrivesc perfect cu un stil alimentar echilibrat. Acest preparat nu doar că nu necesită gătire și este ușor de întins pe pâine sau crackers, dar este și una dintre cele mai bune alegeri care adăuga proteine de calitate în dieta zilnică.

Pateul de ton este o sursă excelentă de acizi grași Omega-3, care contribuie la sănătatea cardiovasculară și cerebrală, oferă sațietate, datorită conținutului proteic ridicat și este foarte gustos, care merge de minune cu legume proaspete, crocante.

Fie că l-ai cumpărat gata făcut sau l-ai pregătit tu din câteva ingrediente, pateul de ton poate deveni piesa centrală pentru multe preparate rapide. Ca să vezi cât este de ușor să-l prepari și în ce combinații diverse poate fi folosit, te inspiram cu rețete de pateu de ton făcute în casă, plus câteva idei de preparate perfecte pentru un brunch de vară, pentru o cină lejeră sau pentru o gustare în aer liber.

3 rețete de pate de ton

Probabil acestea sunt cele mai bune rețete de pate de peste, perfecte pentru a fi făcute din ton și satisfac toate preferințele, pentru că sunt diverse. Ai o rețetă clasică, una cu note mediteraneene și a treia cu influențe asiatice.

Pate de ton cu iaurt grecesc

Ingrediente:

160 g RIO Mare ton în suc propriu;

2 linguri de iaurt grecesc (sau cremă de brânză);

1 linguriță de muștar Dijon;

1 lingură de zeamă de lămâie;

sare, piper după gust;

opțional: o lingură de ceapă verde tocată sau pătrunjel.

Mod de preparare:

Scurge bine tonul și pune deoparte sucul propriu. Pune tonul într-un bol și adaugă iaurtul, muștarul, zeama de lămâie, sarea și piperul. Pasează cu furculița sau mixează cu un blender de mână până obții o pastă fină. Reglezi consistența adăugând sucul propriu. La final, poți adăuga verdeață proaspătă pentru un plus de prospețime sau ceapă verde.

Preparatul poate fi mancat pe felii de castravete, pe tartine, sau poate fi o umplutură ideală pentru ouă fierte.

Pate de ton cu avocado și lămâie

Ingrediente:

120 g RIO Mare Filodolio;

½ de avocado bine copt;

1 lingură de zeamă de lămâie;

1 linguriță de ulei de măsline extravirgin;

sare, piper.

Mod de preparare:

Zdrobește pulpa de avocado cu o furculiță. Pune puțin suc de lămâie. Adaugă tonul (bine scurs), uleiul, sarea și piperul. Amestecă bine totul până obții o cremă omogenă. Potrivește de gust adăugând suc de lămâie. Dacă vrei presară puțin mărar proaspăt. Se potrivește perfect.

Pateul acesta este fabulos de bun, este perfect pe crackers, în tortilla wraps sau ca umplutură pentru roșii cherry.

Pate picant de ton cu ghimbir și lime (stil asiatic)

Ingrediente:

120 g RIO Mare ton in ulei de masline cu aredi iute (chili);

1 lingură de cremă de brânză (sau iaurt);

1 linguriță de sos de soia;

½ linguriță de ghimbir proaspăt ras fin;

1 linguriță de zeamă de lime;

un vârf de ardei iute tocat (sau fulgi de chilli), pentru extra picant;

coriandru verde (opțional).

Mod de preparare:

Scurge uleiul și pune peștele într-un bol. Adaugă toate celelalte ingrediente și pasează până obții o cremă. Gustă și ajustează iuteala după preferință.

Preparat astfel, poate fi mâncat cu bastonașe de legume crude.

Idei pentru un brunch de vară

De departe cea mai simplă combinație este cea dintre o felie de pâine integrală, ușor prăjită pe care întinzi pate de ton. Adaugă felii de castravete, ridichi, roșii cherry. Presară semințe de susan și combinația te va cuceri.

Ai o lipie sau o foaie de tortilla? Întinde pateul de pește pe ea, adaugă frunze de rucola, câteva bețișoare subțiri de ardei kapia și rulează strâns. Taie în două sau în rondele, pentru un snack de birou sau o cină ușoară.

Așază în bol frunze verzi (baby spanac, salată creață, valeriană), adaugă cuburi de castravete, roșii cherry, felii de avocado, năut fiert sau quinoa. Prepară un dressing din pate de ton, zeamă de lămâie, o jumătate de avocado și o lingură de iaurt. Vei avea cea mai bună salată, perfect echilibrată pentru o masă completă într-o zi de vară.

Păstrează pateul la rece, într-un borcan cu capac. Va fi aliatul de nădejde atunci când vrei să mănânci ceva bun și hrănitor.