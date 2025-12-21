Condiţiile agrometeorologice în următoarele zile vor fi în general favorabile parcurgerii ritmurilor de creştere şi dezvoltare ale culturilor de toamnă, în cea mai mare parte a regiunilor agricole, iar lucrările de sezon se vor desfăşura pe ansamblu normal în cea mai mare parte a ţării, potrivit prognozei de specialitate emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie, transmite Agerpres.

“Rezerva de apă pe profilul de sol 0-100 cm, în cultura grâului de toamnă, se va situa în limite satisfăcătoare, apropiate de optim şi optime, în aproape toată ţara. Deficite de umiditate în sol (seceta pedologică moderată) se vor înregistra izolat în nord-vestul Banatului şi vestul Crişanei. Condiţiile agrometeorologice menţionate vor fi în general favorabile parcurgerii ritmurilor de creştere şi dezvoltare ale culturilor de toamnă în cea mai mare parte a regiunilor agricole. De asemenea, în nordul şi centrul ţării, pe fondul temperaturilor minime mai scăzute din aer şi sol, procesele fiziologice ale plantelor vor fi încetinite şi chiar stagnate temporar”, spune ANM.

Potrivit specialiştilor, orzul şi grâul de toamnă se vor afla predominant în fazele de răsărire (70-100%), apariţie a frunzei a treia (40-100%) şi înfrăţire (20-100%).

La rapiţă se va continua dezvoltarea aparatului foliar (9-15 frunze), starea de vegetaţie fiind pe ansamblu medie şi bună, respectiv medie spre slabă în culturile înfiinţate tardiv, iar la speciile pomi-viticole se va menţine starea de repaus vegetativ, în toate plantaţiile.

“În condiţiile meteorologice menţionate, lucrările agricole de sezon se vor desfăşura pe ansamblu normal, în cea mai mare parte a ţării”, arată prognoza.

Recomandările de specialitatea vizează: continuarea verificării sistematice a viabilităţii plantelor la speciile de toamnă şi a mugurilor de rod la pomii fructiferi şi viţa-de-vie; aplicarea îngrăşămintelor minerale pe bază de fosfor şi potasiu la culturile de toamnă înfiinţate în epoca optimă; efectuarea lucrărilor de întreţinere în plantaţiile pomicole şi viticole; finalizarea arăturilor adânci de toamnă.

Perioada de prognoză 20 – 26 decembrie se va caracteriza printr-o vreme mai caldă decât în mod normal, în cea mai mare parte a ţării. Temperatura medie diurnă a aerului se va situa între -2 şi 10 grade C, mai ridicată cu 1 – 7 grade C în raport cu normele climatologice, în majoritatea regiunilor agricole.

Temperatura maximă a aerului se va încadra între 1 şi 12 grade C în toate zonele de cultură.

Temperatura minimă a aerului va fi cuprinsă între -5 şi 7 grade C la scara întregii ţări, cele mai scăzute valori fiind posibile în depresiuni, unde vor fi condiţii de producere a brumei. Se întrevăd ploi locale, nesemnificative din punct de vedere agricol, acestea fiind însoţite de intensificări temporare ale vântului, iar izolat se va produce ceaţă, asociată cu burniţă şi chiciură.